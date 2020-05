D66: nertsenhouderijen ruimen als volksgezondheid in gevaar is

De nertsenfokkerij in Milheeze waar ook besmette nertsen zijn ontdekt.

D66 in Provinciale Staten wil dat nertsenhouderijen die besmet zijn met het coronavirus kunnen worden geruimd. “Het is extreem belangrijk dat we direct en vanuit voorzorg handelen”, zo meldt fractievoorzitter Arend Meijer. Ook Jan van Hoof, voorzitter van de Stichting Mens, Dier en Peel, vindt dat getroffen nertsenbedrijven geruimd moeten worden

Beiden reageren op de bekendmaking, dinsdagavond laat, dat zeer waarschijnlijk een nerts COVID-19 heeft overgebracht op een medewerker van een nertsenfarm in Zuidoost-Brabant. Van Hoof: "Wij praten hier over een paar miljoen nertsen in de buurt, dit zijn ontzettende brandhaarden van het virus. Het Ministerie van Landbouw loopt steeds achter de feiten aan. Het lijkt erop dat het zich liever laat intimideren door boeren."

'Tragische historie'

“Brabant heeft een tragische historie met ziekten die van dier op mens overgingen. Het Q-koortstrauma is nog vers,” meent D66-voorzitter Meijer. Hij erkent dat bedrijven ruimen een ingrijpende maatregel is en dat dit zeker niet de voorkeur heeft. “Maar”, zo vult hij aan, “we moeten volksgezondheid op 1, 2 en 3 zetten. Dan zijn er voor D66 geen taboes.”

In de vragen aan Gedeputeerde Staten stelt D66 ook voor getroffen boerderijen te isoleren en omwonenden, vee en andere dieren als boerderijkatten te testen. De eventuele preventieve maatregelen van het dagelijks bestuur van de provincie zouden bovenop de stappen moeten komen die het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdag aankondigde. Minister Carola Schouten gebood onder meer een verplichte screening van alle, naar schatting, 160 nertsenfokkerijen.

'Goedkoop scoren'

Wim Verhagen, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE), reageert geïrriteerd. Er is namelijk vooralsnog niet aangetoond dat de volksgezondheid gevaar loopt. "Dit is goedkoop scoren. D66 maakt misbruik van het sentiment. Maar als ze met een goede opkoopregeling komt, dan wil ik graag met haar aan tafel. Het is al jaren bekend dat onze sector er in 2024 mee moet ophouden, maar D66 en al die andere linkse partijen hebben nooit een vinger naar ons uitgestoken.”

In Statenvragen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren wordt wél een link gelegd met een versneld verbod op de pelsdierhouderij. Bij nog meer COVID-19-besmettingen zou dit serieus moeten worden overwogen, vinden deze partijen. Ze bepleiten ook bekendmaking van de locaties van de getroffen nertsenfokkerijen. De partijen spreken van een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid.

'Gaat goed met nertsenverzorger'

LTO Nederland laat weten dat het blij is dat het goed gaat met de nertsenverzorger die besmet was geraakt met het coronavirus. Jeannette van de Ven uit Oirschot, die binnen de belangenorganisatie voor boeren en tuinders Gezonde Dieren in haar portefeuille heeft: “Onze eerste prioriteit is de gezondheid van mensen. Uit het onderzoek blijkt dat er geen risico voor omwonenden en ook geen gevaar voor de volksgezondheid is. Het is goed dat er grondig onderzoek wordt gedaan om nog meer inzicht te krijgen.”

Wim Verhagen: “Ik weet zeker dat de sector mee gaat werken aan de onderzoeken die nu op alle bedrijven plaats gaan vinden. Nertsenhouders waren al alert, ze zullen nu extra alert zijn. In het belang van hun eigen familie, mensen die op hun bedrijven werken en mensen in de omgeving, al lopen die amper gevaar.”

Nertsenhouders zelf willen vooralsnog geen reactie geven.

LEES OOK: