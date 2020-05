Uden krijgt een herdenkingsboom voor coronaslachtoffers

Een speciale boom in het centrum van Uden moet een blijvende herinnering worden aan de slachtoffers van het coronavirus. Zaterdag wordt die 'hartjesboom' onthuld. Uden is een van gemeenten die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis.

De boom komt te staan naast de verhalenbank in het centrum. Er is gekozen voor een katsuraboom, oftewel een hartjesboom. De boom heeft hartvormige bladeren die elk seizoen een andere kleur hebben.

Hard getroffen

“We zochten naar een centrale plek, in het hart van Uden, die voor iedereen toegankelijk is. We kwamen uit bij de verhalenbank. Een plek waar we zullen bladeren door de tijd en met liefde terugkijken. Waar we herinneringen kunnen delen die ons troosten”, zo zeggen initiatiefnemers Paul van Weert en Christine Veldhoen, uitvaartondernemers in Uden.