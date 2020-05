Bouw Brabant na in LEGO en stuur ons jouw creatie!

Ben jij door het RTL-programma 'LEGO Masters' ook weer helemaal verslingerd geraakt aan de LEGO? Omroep Brabant daagt jou uit om een typisch Brabantse LEGO-creatie te maken!

Met het Brabantse succes in het programma rijst de vraag: zijn er nog meer LEGO-toppers in onze provincie? Omroep Brabant is nieuwsgierig of het jou ook lukt om bekende plek, een beroemd gebouw of een typisch Brabants tafereel uit te beelden met een LEGO-creatie. Denk aan een attractie in de Efteling, een beeldbepalend gebouw in je stad of dorp of zelfs het Fijnfisjeniecafé.