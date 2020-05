Auto te water in Nuenen: één dode en één zwaargewonde

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

Een van de twee inzittenden van een auto die maandagmiddag rond kwart over vier aan de Brabantring in Nuenen te water raakte is overleden. De vrouw werd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De andere inzittende, een man, is zwaargewond. Dat meldt de politie.

Ron Vorstermans Geschreven door

De auto reed door nog onbekende oorzaak het water in.

Duikteam

Volgens de politie wordt op dit moment met een duikteam gecontroleerd of er meer dan twee inzittenden zijn. "Dat is voor de zekerheid. We vermoeden nu dat het alleen om deze twee inzittenden gaat", aldus een woordvoerder.

