Auto te water in Nuenen: ook 80-jarige echtgenoot van vrouw (74) overleden

Beide inzittenden zijn overleden. (Foto: SQ Vision Mediaprodukties) Auto te water in Nuenen, vrouw komt om het leven

De 80-jarige echtgenoot van de vrouw (74) die maandagmiddag overleed nadat een auto te water raakte in Nuenen, is ook overleden. De 74-jarige vrouw overleed 's middags ter plaatse. De 80-jarige man is 's avonds in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen, meldt de politie.

Rebecca Seunis Geschreven door

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier aan de Brabantring in Nuenen. De auto reed door nog onbekende oorzaak het water in. Omstanders hebben de inzittenden aanvankelijk uit het voertuig gered, dat ondersteboven in de vijver lag, en daarna reanimatie verleend.

De politie zegt dat er nog veel onduidelijk is over het ongeluk en doet daarom verder onderzoek.