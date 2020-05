Eén liquidatie en twee pogingen daartoe: is dit dezelfde schutter?

De politie en het Openbaar Ministerie zijn nog steeds op zoek naar tips rondom tien zware geweldsmisdrijven in de regio Eindhoven sinds maart 2018. Maandagavond besteedt de politie aandacht aan een liquidatie en twee pogingen daartoe, waarbij de schutter in alle drie de gevallen veel overeenkomsten vertoont.

De dader van de moord op Frank Kerssens in april 2019, heeft namelijk een vergelijkbaar signalement als de schutter van de mislukte tuinaanslag aan de Insulindelaan in Eindhoven op 24 juli 2018. Ook de schutter van de moordaanslag op een vrouw op 7 mei 2018 in Best voldoet aan dezelfde kenmerken.