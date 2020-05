Grote brand in Genderen, huis en schuur zwaar beschadigd

Wachten op privacy instellingen... Het uitgebrande huis (foto: Raymond Merkx). De schuur waar het vuur uitbrak (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties). De aangerichte schade naast de woning (foto: Raymond Merkx). Grote vlammen uit een huis in Genderen (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/5 Zeer grote brand in huis Genderen

Een huis aan de Meerhoek in Genderen is dinsdagmorgen vroeg zwaar beschadigd door een grote brand. Delen van het dorp waren na de brand bedekt met roetdeeltjes. Volgens de gemeente Altena, waar Genderen onder valt, is het spul ongevaarlijk en kan het 'gewoon' afgespoeld worden. Voor zover bekend is niemand bij de brand gewond geraakt.

De brand begon rond vier uur, tegen kwart over zes had de brandweer het vuur onder controle. Omdat er veel rook vrijkwam, is mensen die in de buurt wonen enige tijd aangeraden ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelenen. Het advies kwam van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Mogelijk bruin water

Het vuur brak door nog onbekende oorzaak uit in een schuur naast het huis waar landbouwvoertuigen stonden. Ook een bestelbusje en een auto gingen in vlammen op. De brand sloeg over naar het huis. De bewoners konden op tijd naar buiten.

De brandweer heeft nog enkele uren nodig voor het nablussen, zo werd rond zes uur gemeld. De gemeente Altena liet ook nog weten dat er mogelijk bruin water uit de kraan komt. "Dit is ook ongevaarlijk, maar wel even de kraan goed doorspoelen", zo meldt ze.

