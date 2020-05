'Jumbo schrapt 300 banen op hoofdvestiging in Veghel'

Bij supermarktconcern Jumbo verdwijnen driehonderd banen. Dit meldt het Financieele Dagblad (FD).

Volgens de krant vallen de klappen op het hoofdkantoor in Veghel waar nu nog dertienhonderd mensen werken. Jumbo schrapt vooral managementsfuncties en administratieve banen. Tachtig medewerkers krijgen gedwongen ontslag.

Geen uitstel door corona De supermarktketen heeft overwogen de reorganisatie uit te stellen wegens de coronacrisis, maar zet die toch door. De voorlopige plannen werden in januari al aangekondigd.

"De uitbraak van corona maakt dit besluit alleen maar logischer. Het aandeel van online groeit sterk. Dat maakt een afgeslankt en slagvaardig hoofdkantoor nog belangrijker", aldus topman Ton van Veen in het FD, die van een 'enorme teleurstelling' spreekt. Zijn bedrijf draait beter dan ooit. Langer uitstel van de bekendmaking van de plannen zou volgens Van Veen 'onrust en onduidelijkheid' bij het personeel veroorzaken. "Bij elk nieuw initiatief en iedere overname hebben we teams samengesteld en mensen overgenomen. Hierdoor is het hoofdkantoor behoorlijk uitgedijd", vertelt Van Veen. Uiteindelijk werd Jumbo 'stroperig', zoals hij dat noemt.