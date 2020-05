Woede bij bewoner van afgebrand huis in Genderen: 'Half uur lang geen bluswater'

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Volgende Vorige 1/5 Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision

“Ik ben woedend.” Joop van Wijlen is een van de bewoners van het huis in Genderen dat dinsdagmorgen in alle vroegte uitbrandde. Hem staat het huilen nader dan het lachen. Wat wil je? De brand heeft veel kapot gemaakt.

“Het doet zeker veel pijn. Ik woon hier al meer dan vijftig jaar en mijn kinderen zijn hier opgegroeid. Ik wil het zo snel mogelijk herbouwen", zegt de 76-jarige Van Wijlen uit het kerkdorp van de gemeente Altena.

'Belachelijk dat er geen bluswater was'

De brand is bij hem ook om een andere reden hard aangekomen. “Ik ben woedend dat er een half uur lang geen bluswater was. Dat moet gewoon niet kunnen. Belachelijk. De brandweer heeft een half uur niets kunnen doen.”

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant beaamt dat er ‘zorgen’ zijn geweest over een gebrek aan bluswater. Of zijn manschappen echt een half uur niets hebben kunnen betekenen voor de bewoners, wordt nog uitgezocht.

Dit onderzoek is zowel in het belang van zijn team als dat van de gedupeerde en zijn verzekering. "We willen graag weten hoe alles is verlopen, waar onze mensen zich op hebben gericht en of er goede keuzes zijn gemaakt", zo meldt de woordvoerder.

Mensen proberen bij de woning- en autobrand in Genderen te redden wat er te redden valt (foto: FPMB/Erik Haverhals).

Oorzaak onbekend

Ook de oorzaak van de brand zal nog worden onderzocht. Die was dinsdag later op de ochtend niet bekend. De woordvoerder van de Veiligheidsregio: "Ik weet alleen dat het is begonnen in een schuur naast het huis. Toen onze mensen aankwamen, zagen ze dat een auto die in brand stond uit die schuur was gehaald en werd geblust. Vervolgens hebben we ons gericht op een andere auto én het huis. Daarbij hebben we even moeten zoeken naar een brandkraan. Die was namelijk ingegraven." Ook dat wordt in het onderzoek meegenomen.

Van Wijlen denkt niet graag terug aan het moment dat zijn nachtrust ruw werd verstoord: “Ik lag te slapen met mijn vrouw toen ik wakker werd van een klapband. Ik ben meteen naar buiten gerend en heb mijn auto nog naar buiten gereden, al stond die wel in brand.” Ook zijn voertuig was uiteindelijk niet te redden. Mogelijk heeft de man wat moed kunnen putten uit woorden van burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena, die poolshoogte kwam nemen.

'Verschrikkelijk natuurlijk'

Lichtenberg: "Dit is verschrikkelijk natuurlijk. Hier woonden twee stellen die van hun pensioen en hun leven aan het genieten waren en die zijn nu ineens alles kwijt. Toen ik dat hoorde, ben ik er naar toe gegaan om hen een troostende schouder te bieden en te helpen waar dat kan." Hij hoopt dat er voor de gedupeerden snel onderdak kan worden gevonden.

Zo denkt Peter van Wijlen er ook over. "Daarna kan het misschien wel een jaar duren voordat ze dit huis weer kunnen bewonen." Het pand heeft ook voor hem een emotionele waarde. "Ik ben hier geboren en dan doet het je wel wat als je dit in brand ziet staan. Er is weinig van over", aldus Van Wijlen jr, die er net als zijn vader niet over uit kan dat er een half uur geen bluswater voorhanden zou zijn. "Dit moet anno 2020 niet mogelijk zijn, het is geen 1920."

