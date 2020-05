Li Jin (34) werd uitgelachen om het coronascherm in zijn friettent, maar hij had wél gelijk

Cafetariahouder Li Jin kreeg veel kritiek over zich heen vanwege zijn coronascherm. (Foto: Erik Peeters)

Cafetariahouder Li Jin uit Klundert was de eerste ondernemer in Nederland die nog voor de corona-uitbraak een zelfgemaakt scherm in zijn zaak ophing om zijn klanten te beschermen. Maar op zijn goedbedoelde actie volgde een storm van kritiek. Hij werd uitgelachen en belachelijk gemaakt en dat deed hem veel pijn en verdriet. Mensen vonden het ‘overdreven’ en ‘aanstellerij’. Inmiddels zijn de coronaschermen niet meer weg te denken.

“Ja ik had gelijk. Het is een beetje zoals met Columbus. Voordat hij Amerika ontdekte, werd hij eerst ook voor gek uitgemaakt. Hij werd niet begrepen”, legt Li (34) uit. Amper een week nadat hij zijn scherm had gekunsteld, volgden grootwinkelbedrijven, ziekenhuizen en instellingen in rap tempo zijn voorbeeld.

Li Jin vertelt hoe hij het vond om alle kritiek over zich heen te krijgen:

'Het was een kwestie van tijd'

De schermen werden toen al volop gebruikt in China. Li zag als eerste in Nederland de noodzaak om klanten en zichzelf te gaan beschermen tegen het virus. Volgens Li zou het slechts een kwestie van tijd zijn voordat corona ook in Nederland zou toeslaan. Op dat moment dachten veel mensen nog dat het hier allemaal zo’n vaart niet zou lopen.

Het eerste scherm had Li zelf geknutseld met een stuk doorzichtig landbouwplastic en aluminium strips, gekocht bij de plaatselijke bouwmarkt. Inmiddels heeft Li zijn eerste versie vervangen door een exemplaar van plexiglas. “Niet op de krasjes letten hoor”, lacht hij.

'Beetje teleurgesteld'

De schermen hebben wereldwijd hun intrede gedaan. Chemiebedrijven draaien overuren om aan de vraag van het doorzichtig kunststof te voldoen. Waarschijnlijk hebben de schermen vele besmettingen voorkomen. Li is daarom ‘een beetje teleurgesteld’ dat er zelfs nu nog geen bedankje of excuses van de overheid of van collega’s vanaf kunnen.

Het ruitje wordt heel goed schoongehouden. (Foto: Erik Peeters)

Maar bitter is hij zeker niet. Daar heeft hij ook geen tijd voor want naast de frituur is hij ook druk in de weer met de spuitbus en doekjes. “Mijn scherm moet wel mooi schoon blijven hè. Deze heb ik ook weer zelf gemaakt”

