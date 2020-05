Zware week voor hooikoortspatiënten: piek in graspollen komt vroeg dit jaar

Mieke Koenders aan het werk in het Elkerliek.

De komende dagen wordt er een piek verwacht in het aantal graspollen in de lucht. Dat is iets eerder dan normaal gesproken. Dat heeft te maken met de droge warme dagen in het vooruitzicht en het feit dat het al vroeg warm was dit jaar.

“De graspollen nemen al een paar dagen toe”, vertelt Mieke Koenders van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Daar wordt het aantal pollen in de lucht bijgehouden in een meetstation. “Als je nu buiten rondkijkt zie je op veel grassen al pluimpjes zitten. We verwachten dat die door het droge warme weer opengaan en hun pollen loslaten.”

Graspollen in een meetstation

Eens per week wordt het aantal pollen in het meetstation geteld. “Je zag in de week van 5 mei zo’n twaalf graspollen per kubieke meter per dag en dat aantal is wel aan het oplopen. Het zijn er nu misschien al wel zo’n vijftig.”

Tijdens de échte piek verwacht Koenders zo’n driehonderd tot vierhonderd pollen per kubieke meter per dag te kunnen tellen in het meetstation. “Ik verwacht dat we deze week die top bereiken.”

Regen

En daar kunnen hooikoortspatiënten behoorlijk last van krijgen: jeukogen, niesbuien, snotteren en hoesten, het is voor mensen die er gevoelig voor zijn een jaarlijks ritueel. Een fikse regenbui kan dan even verlichting brengen. “Als het regent nemen pollen dat water op als een spons en dan vallen ze op de grond,” legt Koenders uit. Helaas wordt er de komende tijd geen regen van betekenis verwacht.

De regen kan er in theorie ook voor zorgen dat de pollenpiek langer duurt: “Regen houdt grassen in leven. Als het langer droog is, duurt de piek korter. Want gras droogt snel in en gaat dan minder pollen verspreiden. Dat wordt door biologen wel gezegd.” Maar hoe het verloop van het hooikoortsseizoen er echt uitziet, zal de tijd moeten uitwijzen. “Het blijft koffiedik kijken. Het blijven planten.”