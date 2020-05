Er zwerven kinderboeken door de stad, wie ze vindt mag ze meenemen

Hoe krijg ik mijn kind weg bij het beeldscherm, met de neus in een boek? Kinderboekenschrijfster Jolanda Horsten uit Tilburg probeert het dinsdag met een zwerfboek. Het ligt gratis in de stad.

Het lijkt wel of het rechtse beeld, aan de voet van het standbeeld van Koning Willem II op de Heuvel ervoor is gemaakt. Een vrouw die opkijkt naar de koning, heeft in de ene hand een pen en in de andere een tablet waarop precies een boek past. En dus legt Jolanda haar boek over 'Kit en Kaat en de verboden bakwedstrijd' daar weg.