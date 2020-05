Op de weg terug na een hartstilstand: 'Leven en dood liggen dicht bij elkaar'

Wachten op privacy instellingen... Eric Hellemons, hoofd jeugdopleiding van NAC. Volgende Vorige 1/2 Eric Hellemons is hersteld van een hartstilstand en heeft grote plannen met NAC-jeugd.

De dag dat NAC in de kwartfinale van de beker tegen AZ speelde, verliep heel anders dan verwacht voor hoofd jeugdopleiding Eric Hellemons. Hij kreeg op die 12e februari een hartstilstand. Het hoofd jeugdopleiding kroop door het oog van de naald, revalideert, maar is ondertussen weer aan het werk. "Het was heftig", zo zegt hij terugblikkend. "Leven en dood liggen dicht bij elkaar. Maar ik ben blij dat ik er nog ben en mijn ding weer kan doen."

Ronald Strater

NAC bereikte die avond verrassend de halve finale. In de basis in Alkmaar Jan Paul van Hecke, de verdediger die doorstroomde vanuit de jeugdopleiding en waar andere clubs nu voor in de rij staan. De Bredanaars gaan geld aan hem verdienen. Iets wat vaker moet gebeuren als het aan Eric Hellemons ligt.

De club wil talentvolle jeugdspelers langer aan de club binden door ze eerder een contract te geven. De Bredase voetbalclub zag namelijk de laatste twee jaar een fiks aantal uitzonderlijke talentjes overstappen naar een topclub. "Als de winkel goed is, komen ze shoppen", zegt Hellemons.

Bekijk de video met Eric Hellemons over zijn hartstilstand en de zijn plannen met de jeugd van NAC:

Eric Hellemons reviseerde samen met Tim Gilissen de opleiding van NAC en leverde daarbij prima resultaat. Elftallen gingen op een hoger niveau spelen en jeugdspelers werden zelfs geselecteerd voor Oranje.

Nadeel van dat succes was dat NAC ook negen grote, jeugdige talenten zag vertrekken naar clubs Ajax, PSV, Feyenoord en zelfs Manchester United. "Het is een compliment", zo stelt Hellemons. "Scouts en zaakwaarnemers kunnen ons trainingscomplex tegenwoordig zonder navigatie vinden."

We zullen draagvlak binnen de club moeten vinden om spelers eerder vast te leggen.

Hij is er trots op, maar baalt er ook van. "Soms denk ik: verdorie, waarom kunnen wij deze speler nou niet binnenboord houden? Die moet eigenlijk naar het eerste van NAC, want dat moet altijd je streven zijn."

Probleem is dat topclubs altijd betere faciliteiten en meer geld hebben dan NAC. Daarom moet NAC volgens Hellemons excellente spelers al eerder aan zich binden. "Als spelers van 15 of 16 jaar bij ons op het hoogste niveau in Nederland spelen, moet je die spelers al vast gaan leggen. Dat vergt een investering en daar zullen we binnen de club draagvlak voor moeten vinden want je kan je euro maar één keer uitgeven."

"Maar geld verdien je door spelers vast te leggen, beter te maken en ze dan te verkopen. Dat zie je nu ook gaan gebeuren met Jan Paul van Hecke die volop in de belangstelling staat", aldus Eric Hellemons, die zijn enthousiasme zeer zeker niet kwijt is.