Drie tieners proberen man te beroven met pistool

Drie jongens (15, 15 en 17) hebben dinsdagavond een man (19) bedreigd in Klundert. Daarbij werd een pistool gebruikt.

Het slachtoffer, een jongeman van 19 uit Groesbeek, had dinsdagavond tegen tienen op de Mauritsweg in Klundert afgesproken om een scooter te kopen. Plotseling werd hij door drie jongens met een vuurwapen bedreigd.

Alerte getuige

Een alerte vrouw zag even later op de Zevenbergseweg drie jongens lopen en belde onmiddellijk de politie. Het drietal werd aangehouden. Het gaat om een jongen (15) uit Roosendaal, een jongen (15) uit Oudenbosch en een jongen (17) uit Zevenbergen. Het drietal is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Ze zitten nog vast en worden woensdag verhoord.