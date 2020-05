Drugs, wapen en contant geld gevonden bij inval in Tilburg: twee bewoners opgepakt

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties

De politie heeft woensdagmorgen bij een inval in een huis aan de Generaal Hertzogstraat in Tilburg onder andere harddrugs gevonden. Twee bewoners, een man en een vrouw, zijn aangehouden op verdenking van bezit van drugs, handel in verdovende middelen en witwassen.

De politie had te horen gekregen dat er in het huis gedeald zou worden. Tijdens de doorzoekingen werden er verschillende soorten verdovende middelen gevonden, waaronder harddrugs.

Geld en wapen

Ook werd er een grote hoeveelheid medicatie, veel contant geld en een slagwapen gevonden. Dit is allemaal in beslag genomen. De bewoners zitten vast voor verder onderzoek.