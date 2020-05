Man die 14-jarige jongen doodreed in Tilburg krijgt een taakstraf

De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Toby de Kort).

De 24-jarige man die in juli 2018 een ernstig ongeval veroorzaakte op de Ringbaan Zuid in Tilburg, heeft woensdag een taakstraf van 240 uur gekregen. Bij het ongeval kwam een jongen van 14 om het leven. De man mag van de rechter in Breda ook een jaar niet achter het stuur zitten.

De officier van justitie eiste twee weken geleden zes maanden cel en twee jaar rijontzegging. De rechter verwijt de man 'aanmerkelijk onvoorzichtig verkeersgedrag' en niet 'zeer onvoorzichtig rijgedrag'. Juridisch gezien is iemand dan minder schuldig en dus is er een lagere straf gegeven.

Door rood

Het fatale ongeluk gebeurde op 25 juli 2018. De man was toen 22. Hij reed om kwart over acht in een Volkswagen Polo door rood op de kruising bij het Willem II-stadion aan de Ringbaan Zuid. Volgens een getuige reed hij wel honderd kilometer per uur.

Het slachtoffer stak op zijn fiets de kruising over. Zelf reed de tiener ook door rood, op een fiets met trapondersteuning die daardoor erg hard ging. Uit politieonderzoek blijkt dat het stoplicht op het fietspad al 1,55 seconden op rood stond.

Geen drank of drugs

De jongen werd geschept en vijftig meter weggeslingerd. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. De bestuurder bleef volhouden dat hij door oranje is gereden. Hij zei dat hij extra gas heeft gegeven om niet door rood te rijden. Hij beweerde twee weken geleden tijdens de rechtszaak dat hij het slachtoffer niet heeft gezien: "Anders was dit nooit gebeurd." Bij de aanrijding was hij niet onder invloed van drank of drugs.

De moeder van het slachtoffer schreef in een slachtofferverklaring dat ze de man die haar zoon doodreed 'het allerergste' toewenst.

LEES OOK: