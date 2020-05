PSV en aanvoerder Ibrahim Afellay gaan uit elkaar

De actieve carrière van Ibrahim Afellay bij PSV is voorbij. De club en de 34-jarige speler gaan in goed overleg uit elkaar. Afellay kwam ruim een jaar geleden terug bij PSV. Hij speelde afgelopen seizoen drie eredivisiewedstrijden en een bekerduel.

In een afscheidsfilmpje zegt een nuchtere Afellay dat PSV in zijn hart zit en zegt hij 'Tot ziens' tegen de fans.

Afellay keerde in het voorjaar van 2019 terug bij PSV na twee jaar blessureleed aan zijn knie. In eerste instantie herstelde de middenvelder bij de jeugd. Later werd hij aan de selectie van toen nog trainer Mark van Bommel toegevoegd. Van Bommel maakte Afellay zelfs aanvoerder.