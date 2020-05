Tweede huwelijk kwam niet op gang, Ibrahim Afellay neemt niet op gewenste manier afscheid bij PSV

Ibrahim Afellay vertrekt bij PSV (foto: OrangePictures).

Uiteindelijk bleek zijn rode kaart tegen FC Twente Ibrahim Affelay’s laatste minuten in het PSV-shirt te zijn. Het is misschien wel een typerende weerspiegeling van het seizoen van PSV’s aanvoerder en boegbeeld, die afgelopen zomer na negen jaar terugkeerde in Eindhoven.

Job Willemse Geschreven door

Maar daar komt dus na één seizoen een einde aan. PSV en Afellay gaan 'respectvol uit elkaar', zo meldde de club uit Eindhoven. Al liet Afellay al direct weten dat de nieuwe trainer van PSV, Roger Schmidt, duidelijk had gemaakt geen gebruik te willen maken van de diensten van Afellay.

De Utrechter streek zo’n anderhalf jaar geleden voor een tweede keer neer op de Herdgang, nadat hij bij onder meer FC Barcelona, Schalke 04 en Stoke City gespeeld had, maar vooral ook veel blessures had gehad. En dus ging Afellay bij PSV zichzelf weer topfit trainen, tot het moment dat de middenvelder in de zomer een contract voor één jaar ondertekende.

“Ik had hier graag afgesloten met een mooie prijs”

Afellay was naar eigen zeggen weer fit, maar nog niet geheel wedstrijdfit. En in vrijwel de hele eerste seizoenshelft kwam PSV’s publiekslieveling niet aan spelen toe. Toenmalig PSV-coach Mark van Bommel had Afellay in de zomer wel uitgeroepen tot eerste aanvoerder, maar op veel speeltijd kon de middenvelder dus niet rekenen en vaak zat Afellay ook nog niet eens bij de wedstrijdselectie.

Het mooiste moment aan de terugkeer van Afellay? Dan zal de middenvelder zonder twijfel zijn rentree kiezen in het Philips Stadion. De wedstrijd tegen Fortuna Sittard werd met 5-0 gewonnen. De PSV-aanhang riep tientallen minuten de naam van Afellay en uiteindelijk kon Van Bommel er niet meer omheen.

“Een fantastisch moment voor mij”, glunderde Afellay toen na afloop. Maar het lukte Afellay niet om zich in de basis te knokken. De ervaren kracht had wel degelijk zijn waarde in de kleedkamer, maar voetballend kon hij PSV in het moeizame seizoen ook niet vooruit helpen.

Afellay krijgt rood in zijn uiteindelijke laatste duel voor PSV (foto: OrangePictures).

In de wedstrijden (vier in totaal) die Afellay speelde, maakte de oud-international ook nooit een indruk die goed genoeg was om een plek bij de eerste elf te eisen. Hij begon welgeteld één keer in de basis dit seizoen, al blijkt dat dus met de kennis van nu ook zijn laatste wedstrijd in het PSV-shirt te zijn geweest.

En dus nam Afellay, net als Mark van Bommel, afscheid van PSV met een rode kaart. “Ik had hier graag afgesloten met een mooie prijs”, stelt Afellay in een afscheidsvideo van PSV. “Maar helaas mocht dat niet zo zijn. Mijn PSV-tijd zit erop.”

Ondanks de mislukte terugkeer qua speeltijd en prijzen, kan Afellay toch terugkijken op een succesvolle PSV-carrière. De 56-voudig international won onder meer vier landstitels en één KNVB-beker en verdiende door zijn spel in Eindhoven een toptransfer naar FC Barcelona. Het is nog de vraag wat Afellay gaat doen, maar hij zei al meerdere keren dat hij nog fit genoeg is om te kunnen spelen.

