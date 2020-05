Carnavalsmishandeling in Vlijmen: laatste verdachte (23) meldt zich bij de politie

De vier verdachten van de zware mishandeling in Vlijmen.

De politie heeft ook de vierde verdachte aangehouden van de extreem zware mishandeling tijdens carnaval in een pizzeria in Vlijmen. De 23-jarige man uit Den Haag heeft zich op het bureau in Den Bosch gemeld, zo maakte de politie woensdag bekend.

Sandra Kagie Geschreven door

Eerder werden al drie mannen uit Den Haag aangehouden voor de mishandeling. Onder hen waren de vader en broer van de nu aangehouden man. Na de eerdere aanhouding liet de politie weten dat een vierde verdachte nog op de vlucht was. De politie wist wel wie hij was. Ze riep hem op zich te melden en dat heeft hij nu dus gedaan.

De man wordt ervan verdacht dat hij het slachtoffer van de mishandeling hard tegen het hoofd heeft getrapt terwijl die al op de grond lag. De vier worden allemaal beschuldigd van ‘poging tot doodslag’. De eerder aangehouden verdachten zijn een man van 47 uit Den Haag, zijn zoon van 18 en een man van 25.

Totale chaos

De mishandeling vond in februari plaats in eethuis Het Akkertje. Een bewakingscamera legde de totale chaos in het eethuis in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 februari vast. Het gaat om heftige beelden waarop te zien is hoe meerdere personen elkaar schoppen, slaan en elkaar te lijf gaan met barkrukken.

Ook is te zien dat een 33-jarige man met zijn gezicht tegen een muur wordt gegooid, knock-out achterover valt en met zijn achterhoofd tegen de grond klapt. Daarna trapt zijn belager meerdere keren op hem in, terwijl hij zonder te bewegen op de grond ligt.

Bewusteloos

Het slachtoffer werd bewusteloos en met flinke verwondingen in het gezicht per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Eerder bracht de politie al naar buiten dat het inmiddels beter met hem gaat.

Beelden van de mishandeling in de pizzeria:

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...