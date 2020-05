Kijk terug: de viering van Pinksteren in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch

De viering van Pinksteren was zondag live te volgen vanuit de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Bisschop Gerard de Korte leidde deze gebedsdienst met aan zijn zijde plebaan Vincent Blom en diaken Vladimir Palte.

Het was de laatste keer dat de dienst vanwege de coronamaatregelen in beperkte kring is gevierd. Vanaf maandag 1 juni mogen dertig kerkgangers bij de dienst aanwezig zijn. De gelovigen moeten dan vooraf wel reserveren. Na 1 juli zijn er weer diensten waar maximaal honderd personen zijn toegestaan.