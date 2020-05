Volkszanger Rob van Daal schittert nu even niet op het podium maar op het doek

Rob van Daal werkt aan een van zijn schilderijen (foto: Erik Peeters).

Sinds kort heeft volkszanger Rob van Daal zijn oeuvre uitgebreid met nieuw werk. Geen liedjes, maar schilderijen. De sympathieke zanger uit Raamsdonksveer heeft de microfoon tijdelijk ingeruild voor het penseel. Nu de schnabbels door de coronacrisis zijn afgelast, besloot Rob werk te maken van zijn beeldend talent. Tot nu toe niet onverdienstelijk.

De zanger zit al drie maanden thuis, net over de grens in België. “Ik heb al drie keer de kluis uitgeveegd en er zat niks meer in. Gelukkig kan ik mij nu uitleven in mijn andere talent.” De vanaf prijs van een echte ‘Van Daal’ ligt rond de 250 euro. “Dat dekt de lading, maar het is niet zo dat we er drie weken van naar Ibiza kunnen.”

Bekijk in de video hoe Rob van Daal werkt aan een schilderij:

Zoals het een echte kunstenaar betaamt, vindt Rob de erkenning natuurlijk veel belangrijker: “Het gaat mij om de complimenten, dat is echte rijkdom. Ik wist zelf ook niet goed wat het voorstelde totdat mij gezegd werd dat het leuk en bijzonder was. Ik lulde toen maar mee uiteraard. De mensen zijn er blij mee en bij mij moet die creativiteit eruit. Heel raar en een geluk bij een ongeluk.”

Muziek op de eerste plek

Rob maakt abstracte kunst. Laten we het houden op kleurrijk, toegankelijk en hier en daar zelfs een vleugje muzikaal. Geen wonder want muziek staat voor Rob nog steeds stevig op de eerste plaats. “Ik mis de optredens voor mijn fans en de Brabantse gezelligheid. Voor nu ben ik blij met de kwast maar volgend jaar zit ik dertig jaar in het vak. Het liefste wat ik doe, is de mensen vrolijk maken. Dat ze in polonaise door de zalen gaan. Gelukkig komen de eerste boekingen nu langzaam weer binnen.”

Een kleurrijke creatie van Rob van Daal.

Vervelen hoeft Rob zich in geen geval niet. Inmiddels heeft hij een agent in Antwerpen, de stad waar hij ook werkt aan grote doeken. Op Tweede Pinksterdag is het werk van Rob te zien op een expositie in Breda. “Dat wordt allemaal voor mij geregeld. Ik hoef alleen maar met een wit wijntje rond te lopen en interessant te doen.”