Geen nieuw stadion voor Helmond Sport, club vindt miljoenenuitgave nu onverantwoord

Voetbalclub Helmond Sport trekt zich terug uit het project om samen met onder meer de gemeente Helmond en scholenkoepel OMO te komen tot een nieuwe sport- en onderwijscampus in de stad. Dat betekent dat de club geen nieuw stadion krijgt op De Braak. Dit melden de voetbalclub en de gemeente woensdag.

De voetbalclub zou anderhalf miljoen euro bijdragen aan het project. Daar kan de club 'geen verantwoordelijkheid voor nemen', zo schrijft ze in een verklaring op de website. Hoe het nu verder gaat met het totale project is nog niet duidelijk. De gemeente Helmond schrijft in een persbericht 'het onwenselijk te vinden dat het totale project door de positie van Helmond Sport tot stilstand komt'.

Het multifunctionele complex moest een combinatie worden van een sport- en scholencampus. In 2023 zou Helmond Sport de eerste wedstrijd in het nieuwe stadion hebben moeten spelen.

'Leerlingen staan te springen' “Het nieuwe Dr.-Knippenbergcollege is in aanbouw en straks komen hier ruim 1700 leerlingen naartoe", stelt Yvonne Kops, lid raad van bestuur van vereniging OMO. "Ook de leerlingen van het Praktijkcollege staan te springen om naar een nieuw onderwijsgebouw te gaan. Hun belangen moeten ook worden gewogen", gaat zij verder.

Externe bemiddelaar Eerder dit jaar al gaf Helmond Sport aan niet te kunnen instemmen met de plannen. Vervolgens is een poging gedaan om onder leiding van een externe bemiddelaar tot een oplossing te komen. "De manier waarop het mediationtraject is verlopen, hebben wij helaas als teleurstellend ervaren", zegt de club hierover. Het heeft volgens de club niet geleid tot een gezamenlijke oplossing.

In het traject is volgens de gemeente Helmond duidelijk geworden dat de 'positie waarin de club op dit moment verkeert, onvoldoende een solide basis levert om tot een oplossing te komen'. "Het is jammer dat we moeten constateren dat onze oorspronkelijke droom niet in deze vorm verder kan gaan", zegt wethouder Harrie van Dijk erover. Hij gaat binnen het college van de stad als projectwethouder over de plannen voor Sport en (be)Leefcampus De Braak.