Terrassen in Tilburg mogen (bijna overal) uitgebreid worden

Het Piusplein in Tilburg is leeg (foto: Omroep Brabant).

Horecaondernemers in Tilburg mogen hun terrassen uitbreiden. Dat heeft de gemeente woensdag besloten. Wel moet er ruimte blijven voor de hulpdiensten. Voor ieder plein worden de plannen apart beoordeeld.

Malini Witlox Geschreven door

Er was woensdagavond een speciale raadsvergadering over het terrassenbeleid. Verschillende horecabazen keken mee met de livestream, die door technische problemen later werd aangezet dan gepland.

Op de Heuvel ontstaat na 1 juni één vergroot terras vol met stoelen en tafels. De ondernemers hebben daar een gezamenlijk plan voor ingediend en de gemeente heeft geen bezwaar.

Ruimte voor voetgangers en fietsers

Datzelfde geldt voor de Paleisring en het Piusplein. Ook op de Korte Heuvel mogen de terrassen uitgebreid worden. Dat is nu deels een populaire doorsteek voor fietsers. “Er moet 3,5 meter overblijven voor voetgangers. En als de terrassen dicht zijn, zijn ook fietsers welkom. We kunnen het wel verbieden, maar denken niet dat onder meer scholieren om gaan fietsen", was de uitleg van projectleider Anneke Pulskens van de gemeente.

In het Dwaalgebied, waar de laatste jaren steeds meer cafés en restaurantjes zijn geopend, hebben ondernemers verzoeken ingediend op het terras uit te breiden. Die hebben echter pech.

Bankje

Aan de achterkant mag uitbreiden niet, is in het verleden al juridisch bepaald, vanwege de woningen die daar staan. En aan de voorkant kan het ook niet, vanwege het verkeer. Er mag hooguit een bankje op de smalle trottoirs worden geplaatst, indien dat voetgangers en gehandicapten niet hindert.

Ondernemers in de Stadhuisstraat zouden graag de hele straat vol zetten, tussen kerk en horecapand. Dat mag echter niet omdat ambulances en brandweer er dan niet meer langs kunnen.

'Vakantiebeleving'

Voor de Piushaven heeft de gemeente ook plannen. Dat moet de bezoekers een ‘vakantiebeleving geven waar ze optimaal kunnen genieten’. De gemeente overweegt de kade in het weekend verkeersluw te maken. Auto's worden dan geweerd. Op straat kunnen dan de terrassen staan.

De vergunning wordt in principe verleend voor het hele terrasseizoen, dat loopt tot oktober. Na een maand wordt de situatie geëvalueerd. Pulskens: “Sommige mensen krijgen een terras voor deur, terwijl ze dat niet verwacht hadden toen ze daar gingen wonen. We willen ruimte om in de eerste maand te kunnen schakelen. Een tandje vooruit of een tandje achteruit. Het moet voor iedereen leefbaar en leuk zijn.”