Vion zet touringcars in om personeel van slachthuizen te vervoeren

Vion in Boxtel (archieffoto).

Slachtbedrijf Vion zet vanaf donderdag 50 touringcars in om medewerkers te vervoeren. Dat is een van de maatregelen die het bedrijf neemt na het gesprek van dinsdag met landbouwminister Carola Schouten. Woensdag ging de vestiging in Apeldoorn op slot omdat bleek dat het vervoer van medewerkers niet volgens de richtlijnen werd gedaan. Er zaten teveel medewerkers in busjes op elkaar gepakt.

Rebecca Seunis Geschreven door

Vion, dat een vestiging in Boxtel heeft, heeft landelijk 50 touringcars ingeschakeld die medewerkers vanaf donderdag van en naar het werk gaan vervoeren. In totaal werken er 5600 medewerkers voor de slachterijen.

Mondkapjes

Tot 1 juni mogen er 13 medewerkers in een touringcar zitten, vanaf 1 juni gaat het om 30 medewerkers per bus. Daarnaast moeten alle medewerkers onderweg een mondkapje dragen.

Vion schrijft in een verklaring: "De overtredingen betreffen voornamelijk de definitie van ‘huishouden’ binnen de geldende afspraken van transport. Wij meenden ook dat onze medewerkers die samenleefden in dezelfde woning tot een huishouden behoorden. Dat blijkt in strijd met de RIVM-restricties volgens de politie van Apeldoorn. We begrijpen de positie van de Veiligheidsregio’s. En wij gaan gehoor geven aan hun oproep. Dat is onze verantwoordelijkheid."

Achttien busjes

Bij de slachterij in Apeldoorn waren woensdag achttien busjes met arbeidsmigranten aangekomen, die onderling niet voldoende afstand hielden. Eerder werden slachthuizen van Vion gesloten wegens uitbraken van het nieuwe coronavirus.

LEES OOK: Vion in Boxtel schroeft maatregelen op na corona in Groenlo