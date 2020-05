Vion in Boxtel schroeft maatregelen op na corona in Groenlo

Een medewerker van Vion in Boxtel (Foto: Noël van Hooft).

Bij de Boxtelse vestiging van slachtbedrijf Vion zijn de coronamaatregelen strenger geworden, zo vertellen verschillende medewerkers aan Omroep Brabant. Een andere vestiging van het bedrijf in Groenlo moest sluiten. Daar werden eerst 45 en later 147 besmettingen vastgesteld.

"De maatregelen zijn veel strenger geworden ", vertelt een man die werkt op de worstafdeling van Vion in Boxtel. "We doen nu veel meer aan de veiligheid, veel meer afstand houden, steeds meer plexiglas overal tussen ", zo somt hij op.

Bij een ander slachthuis in Helmond wordt binnenkort het personeel getest op corona, nadat medewerkers van de NVWA besmet bleken te zijn.

Gesprek met directeur

Die verandering vond plaats na het nieuws uit Groenlo. "Sinds deze week wordt er meer gecontroleerd, meer afgebakend, verschillende ploegen kunnen elkaar niet meer tegenkomen", aldus de medewerker.

Vion in Boxtel

Een man die werkt bij Encebe Vleeswaren, een onderdeel van Vion op hetzelfde terrein, geeft aan dat ook daar de regels zijn opgeschroefd. "Vandaag hebben we een gesprek gehad met de bedrijfsleider en de directeur, dat we vanaf nu meer afstand moeten houden, we moeten nog beter de regels volgen ."

Geen zorgen

Alle medewerkers die we spraken geven aan zich geen grote zorgen te maken, allemaal vinden ze dat de veiligheidsmaatregelen in het bedrijf goed op orde zijn. Een vrouw die ook bij Encebe werkt: "Het gaat goed, ik voel me veilig ." En de besmettingen in Groenlo dan? "Dat kan altijd gebeuren, vooral in dit soort grote bedrijven."

De man van de worstenafdeling is er veel mee bezig: "Je zit er toch mee in je hoofd, ik ben pas m'n moeder verloren aan corona ." Maar echt zorgen maakt ook hij zich niet. "Ik maak me geen zorgen, ik probeer het zelf gewoon goed te doen , je kan niet meer dan je best doen."

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

Deze video legt uit waarom het nodig is om 1,5 meter afstand te houden:

Wachten op privacy instellingen...