Coronanieuws: dierenartsen en nertsenhouderijen 'erg bezorgd', Marga Bult heeft zware tijd gehad

Marga Bult in het Omroep Brabant-programma KRAAK.

Er overleden vorige week in Nederland voor het eerst in maanden minder mensen dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar.

Sinds zaterdag zijn er elf mensen overleden aan corona.

Er zijn in ons land dertien nieuwe ziekenhuisopnamen van coronapatiënten.

We slagen er met zijn allen steeds minder goed in de anderhalve meter afstand te bewaren, zo blijkt uit onderzoek.

06.30

Vanaf tien uur opent Safariapark Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn poorten voor mensen zonder abonnement. Ze moesten zich, net als de abonnementhouders, die er al eerder terecht konden, online hebben aangemeld. Er is een maximum aantal bezoekers vastgesteld. Dit zal stapsgewijs worden verhoogd - als de situatie het toelaat. Het park laat in de gaten houden of er groepsvorming ontstaat en of mensen zich houden aan de verplichte looprichting. Ook andere attractie- en dierenparken, zoals Walibi Holland en Wildlands Adventure Zoo in Emmen, bieden vanaf maandag meer mogelijkheden.

06.15

Verpleeghuizen mogen weer beperkt bezoek toelaten. Tot voor kort was dat alleen mogelijk bij zorgcentra die meewerkten aan een proef. Hiertoe behoorden tehuizen in Prinsenbeek, Oss en Mierlo. Voorwaarde voor de uitbreiding is wel dat op de desbetreffende afdeling(en) geen corona heerst en dat bezoekers evenmin symptomen hebben. Overigens gaan niet meteen alle verpleeghuizen open: pas vanaf half juni moet het in elk zorgcentrum mogelijk zijn dat per inwoner één bezoeker over de vloer komt.

05.10

Onder meer verpleeghuizen in Brabant zijn opgescheept met ondeugdelijke mondkapjes. Dit blijkt uit een test die een laboratorium in Utrecht heeft laten doen op verzoek van het Algemeen Dagblad. Twaalf van de 25 medische mondmaskers die in gebruik zijn, kwamen niet door de test. Zo lieten ze te veel virusdeeltjes door. Van één masker was de houdbaarheidsdatum al tien jaar geleden verstreken.

05.00

Dierenartsen en nertsenhouders in Zuidoost-Brabant vinden dat fokkerijen waar het coronavirus huishoudt, desnoods geruimd moeten worden. Ze maken zich grote zorgen over de risico’s van besmette nertsenbedrijven voor de volksgezondheid, zo meldt het Eindhovens Dagblad. In een brandbrief naar minister Carola Schouten van Landbouw uiten dierenartsen hun bezorgdheid. Schouten heeft laten weten dat ze de signalen serieus neemt.

00.10

De terugkeer naar de zorg is voor Marga Bult zwaar geweest, maar ze neemt de draad graag weer op. De Oisterwijkse, die tot voor kort vooral als zangeres bekend was, zei dit zondagavond in Op1. De oud-verpleegster heeft anderhalve maand in Zorghotel Udens Duyn mensen geholpen die besmet waren met het coronavirus. Ze deed er ‘emotioneel indrukwekkende’ ervaringen op, maar was ook onder de indruk van de saamhorigheid en flexibiliteit onder het personeel. Udens Duyn is vorige week gestopt met de opvang van coronapatiënten.

