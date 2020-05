Bavariachauffeur Robert bezorgt weer bier: 'Het is een stapje in de goede richting'

Kroegbaas Tom van Brussel test even de tap uit (foto: Alice van der Plas).

Het is maandagochtend zes uur als Robert Otten zijn vrachtwagen vult. Al 28 jaar rijdt hij rond om de kroegen van bier te voorzien. Wekenlang lag het vervoer stil door de coronacrisis en Robert moest noodgedwongen ander werk doen. "Ik ben erg blij dat ik weer op pad kan, ook voor de klanten." De eerste stop is een kroeg in Eindhoven: "500 liter."

Robert merkt wel dat de kroegen minder bier hebben besteld. Normaal gesproken komt hij bij 7 of 8 klanten langs. Nu zijn het er 5 of 6. "En het zijn veel halve tanks, want je moet toch een beetje afwachten hoe het gaat lopen." Volgens Otten kan hij snel naleveren, mocht het bier toch opraken. "In principe 24 uur per dag."

Otten hoopt dat de mensen zich allemaal netjes aan de regels houden als de horeca volgende week maandag weer beperkt open mag. "Zodat we deze stijgende lijn vast kunnen houden en dat de mensen een beetje hun verstand gebruiken. Alles hangt ervan af hoe de regels worden nageleefd."

Robert Otten levert bier aan een kroeg in Eindhoven (Foto: Alice van der Plas)

Robert is blij dat hij zijn klanten weer kan begroeten nadat hij weken 'tussen vier muren' zat. "Toen ik dertig jaar geleden begon bij Bavaria bevoorraadde ik supermarkten. Dan sprak je alleen de vorkheftruckchauffeur. Nu heb ik echt contact met klanten."

Kroegbaas Tom van Brussel van The Roast Club in Eindhoven is blij dat hij weer open kan. De stoelen staan er nog op tafel, maar achter de schermen is de kroegbaas al druk bezig met de voorbereidingen voor 1 juni. "Het is weer een stapje in de goede richting. Het is wel beperkt, maar het is iets."

De tank van de kroeg wordt klaargemaakt (Foto: Alice van der Plas)

Volgens kroegbaas Van Brussel is de Eindhovense horeca achter de schermen druk bezig geweest met de heropening. "Wij hebben volop plannen gemaakt. Als het bijvoorbeeld druk wordt, is er wellicht nog ruimte om uit te gaan wijken naar openbare plekken." En de zaak is wat opgeknapt. "Alles is lekker geschilderd. We hebben een nieuw terras."

Maar helemaal opgelucht is de kroegbaas nog niet. Hij werkt met reserveringen, die nu binnen stromen. "Mensen krijgen dan een bepaalde tijd om hier te komen eten." Hij hoopt dat zijn klanten zich aan de regels houden. "Mensen hebben er echt weer zin in, voor hetzelfde geld staat het hier straks weer vol, dat is echt niet de bedoeling. En mensen hebben elkaar lang niet gezien, gaan ze op een afstandje wat zwaaien? Het is afwachten. Hoe gaat het als het echt druk wordt?"