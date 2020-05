Buitenklimmuur moet Bossche klimhal redden: 'Met dit weer mogen we niet klagen'

Adri Groenendaal, mede-eigenaar van de Bossche Boulders (foto: Jan Peels).

Er kan weer geklommen worden bij de Bossche Boulders. Niet in de enorme hal met tientallen wanden om te boulderen, maar buiten op de zogeheten paddenstoel met vier kleine klimwanden die er sinds dit weekend staan. Het klimtorentje moet de redding worden voor de Bossche klimhal.

"Het is na negen weken binnen wel even wennen om weer te boulderen. Mijn conditie is niet meer wat het was", zegt klimster Britt. Ze is blij om weer te mogen beginnen.

Paddenstoel

"Met een huur van vijftienduizend euro per maand gaan de reserves snel op als er niet geklommen mag worden" vertelt mede eigenaar Adri Groenendaal. Met hulp van standbouwer Coreworks heeft Adri buiten een zogeheten paddenstoel gebouwd, waar vier mensen tegelijk kunnen klimmen.

Pof

Ook zijn er allerlei voorzieningen aangebracht om de klimmers buiten veilig te kunnen ontvangen. "We hebben vakken gemaakt waar iedereen op anderhalve meter op z'n beurt wacht, er is ontsmettingsmiddel en een kraan om je handen te wassen", legt Adri uit. De grepen worden regelmatig schoon gemaakt en iedereen gebruikt pof, het witte poeder om je handen droog te maken. "Daarmee hopen we dat de besmettingskans nihil wordt", zegt Adri.

Niet klagen

De klimhal mag net als sauna's en sportscholen pas weer in september open door de corona maatregelen. "Dat is jammer, want we hebben een enorme hal en iedereen kan heel veel ruimte om zich heen hebben. Ik hoop dat we toch in juli ook weer binnen mogen klimmen", aldus Adri. "Met dit weer mogen we niet klagen als we buiten mogen boulderen", zegt één van de enthousiaste klimmers.

