Mondkapjes genoeg: het Brabant Mondmasker Initiatief stopt ermee

Hij vindt het eigenlijk hartstikke goed nieuws: het Brabant Mondmasker Initiatief dat een paar maanden geleden werd opgericht door vier enthousiastelingen, staakt voorlopig zijn werkzaamheden. Marc Schoutens is er blij mee: “We hebben altijd gezegd, als we niet meer nodig zijn, dan stoppen we er mee.”

Een paar maanden terug waren er nog grote tekorten aan mondmaskers. Waar ze nu voor iedereen volop te krijgen zijn, kampten toen ziekenhuizen en zorginstellingen met schaarste. Met hulp van vrijwilligers en donateurs van materialen begon het Brabant Mondmasker Initiatief zelf maar maskers in elkaar te zetten. En later ook beschermende jassen.

Duizenden mondmaskers

Het initiatief begon met een naaiatelier in Den Bosch en kreeg er een vestiging in Veghel bij. Duizenden mondmaskers werden er gemaakt en honderden beschermende jassen. Marc: “Het was nodig, er was gewoon te weinig. Wie weet hebben we wel mensen gered met ons initiatief.”

Inmiddels is het project ingehaald. Niet alleen voor de zorg, ook voor het ‘gewone publiek’ zijn inmiddels voldoende maskers te krijgen. “Sinds vorige week krijgen we eigenlijk geen aanvragen meer”, vertelt Marc. “Samen met het bestuur hebben we besloten er mee te stoppen.”

Laatste maskers naar Lesbos

Zaterdag is de vestiging in Veghel helemaal opgeruimd. In Den Bosch wordt nog genaaid: het laatste materiaal dat beschikbaar is, wordt nog verwerkt. “We hebben de laatste duizend mondmaskers meegegeven aan een vrouw uit Rotterdam en haar vriendin. Die nemen ze mee naar Lesbos.”

