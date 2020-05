Sunny vindt het welletjes, petitie tegen grensblokkades al 14.000 keer ondertekend

De ouders van één van de opstellers van de petitie, tegengehouden door de grens.

De druk op Belgische autoriteiten om de grens met Nederland vóór 8 juni te heropenen neemt toe. Zowel particulieren als overheden in ons land maken zich er sterk voor. Een aantal burgemeesters vindt zelfs dat het kabinet ervoor moet zorgen dat er weer normaal verkeer mogelijk is. De grenzen zijn gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Sunny van Zijst kan zich er niets bij voorstellen.

De geboren Belgische, die ook in Tilburg en Eindhoven heeft gewoond, is een petitie begonnen die binnen de kortste keren een succes mag worden genoemd. Binnen een week is haar smeekbede al ruim 14.000 keer ondertekend.

'Beklemmend gevoel'

Sunny: “Elke dag hik ik tegen die grens aan. Tegen die blokkades, tegen die greppels die speciaal zijn gegraven om het verbod te kunnen handhaven. Dit geeft me zo’n beklemmend gevoel. Ik woon in Achel, maar doe mijn boodschappen in Valkenswaard en breng mijn kind naar school in Weert. Dat kan allemaal niet meer. Bovendien moet ik voor mijn werk, ik maak herenkleding, naar het buitenland. Reizen kan niet, dat snap ik, maar denk ook eens aan kappers in deze regio, van wie veel klanten aan de andere kant van de grens wonen. Het raakt mensen ook in hun portemonnee.”

Maar er zijn schrijnendere gevallen: "Een vriendin uit Valkenswaard bijvoorbeeld, die al twee maanden haar ouders niet heeft gezien. Die mensen zijn boven de tachtig jaar oud. Hebben de oorlog meegemaakt en kunnen nu niet hun eigen kinderen opzoeken, of andersom. Dit is zo verstikkend, zo verschrikkelijk. Ik heb er nachten van wakker gelegen totdat ik het welletjes vond en de petitie bedacht”, vertelt Sunny.

Ook gehandicapten geraakt

Samen met de Valkenswaardse vriendin stelde ze de petitie ‘Versoepeling aan de grenzen voor grensbewoners’ op. Ze hopen op minstens 20.000 ondertekenaars en lijken dat te gaan halen.

Sunny gaat zoveel mogelijk burgemeesters in het grensgebied benaderen in de hoop dat ook zij haar initiatief willen ondersteunen.

Sunny vindt het genoeg geweest.

'Boodschap is simpel'

Het probleem leeft breed. Eerder deed de beheerder van een Facebookgroep in Hamont-Achel een oproep aan de Nederlandse en Belgische politiek. “Ook aan commissaris Wim van de Donk want het zijn bijna allemaal Brabanders die hier wonen en nota bene in Brabant werken. De boodschap is simpel, we willen op familiebezoek kunnen in Brabant.”

