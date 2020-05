Mooie en ontroerende verhalen over coronaslachtoffers, wil jij ook een eerbetoon brengen?

Sinds de corona-uitbraak zijn volgens de officiële cijfers in Brabant ruim 1400 mensen overleden aan het virus. In werkelijkheid zijn het er meer. Het RIVM hield en houdt dagelijks op de hoogte van deze cijfers. Omroep Brabant biedt nabestaanden de mogelijkheid een eerbetoon aan hun geliefden te brengen en zo de mensen achter de cijfers een gezicht te geven.

Want achter die (koele) cijfers gaan mensen schuil, mannen en vrouwen die het helaas niet hebben overleefd en ontredderde families achterlaten. Ontredderd doordat ze geen afscheid hebben kunnen nemen van hun vader, moeder, opa of oma en vaak compleet werden overvallen door hun overlijden.

Zoals van de dochter die geen afscheid heeft kunnen nemen van haar moeder omdat ze zelf besmet was met het coronavirus en ernstig ziek aan de beademing op de ic lag. Op de dag dat ze werd wakker gemaakt uit haar coma hoorde ze niet alleen dat haar moeder was overleden, maar diezelfde dag was gecremeerd.