Personeel van slachthuis in Helmond getest nadat NVWA-controleurs besmet blijken met corona

Het personeel van Van Rooi Meat in Helmond wordt getest op het coronavirus. Dit besluit is genomen nadat drie medewerkers van de NVWA die ook in Helmond werkten, besmet zijn met het virus. Het is nog niet duidelijk of het gehele personeel, of een deel getest gaat worden.

Van de 43 uitgevoerde tests onder het NVWA-personeel waren er 3 positief, zo laat de GGD Brabant-Zuidoost aan Omroep Brabant weten. De geteste medewerkers zijn onder andere keurmeesters, dierenartsen en assistenten die controlers uitvoeren op de slachterij.

Iedereen testen

De besmettingen zijn aanleiding om op korte termijn het personeel van Van Rooi Meat te testen op het coronavirus.

Maandagmiddag volgen meer details over de operatie en wat voor gevolgen dit heeft voor het slachtbedrijf.

Spoedoverleg

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) voert maandag ook een spoedoverleg over extra maatregelen in slachthuizen.

Bij vleesverwerkingsbedrijf Vion in Groenlo bleken eerst 45 en ondertussen 147 medewerkers besmet te zijn. Het bedrijf heeft daarom de deuren gesloten. Vion heeft ook een vestiging in Boxtel. De GGD Hart voor Brabant laat aan Omroep Brabant dat hier nog geen zieken gemeld zijn. "Maar dat was afgelopen weekend, maandagmidag hebben we weer overleg over de stand van zaken", zegt een woordvoerder.

