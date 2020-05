Nog veel onduidelijk over heropening horeca Den Bosch: 'Komende week antwoorden is de bedoeling'

Het terras van Auberge De Veste (foto: Ruben Coonen).

Op 1 juni mogen restaurants en terrassen weer open, maar horeca-ondernemers in Den Bosch weten nog niet hoe de regels exact moeten worden ingevuld. En dat zorgt voor heel veel onzekerheid. De gemeente Den Bosch laat zondagmiddag weten dat het de bedoeling is dat ondernemers die specifieke vragen hebben gesteld over extra terrasruimte, komende week antwoord krijgen.

Auberge De Veste in Den Bosch trok eerder al aan de bel vanwege de onduidelijkheid. "We weten echt niet waar we aan toe zijn."

Volgens de gemeente Den Bosch is het een misvatting dat ze ondernemers relatief laat zou informeren. "Bijna in alle gemeenten is er nog veel onduidelijk."

'Leggen van de puzzel is ingewikkeld'

Naast de horeca is ook op straat door de anderhalvemeter-regel meer ruimte nodig voor de doorstroming, legt de gemeente uit. "Maar ook de warenmarkt en de detailhandel hebben meer ruimte nodig. Ook voor de consument die zonder verplichte consumptie ergens wil neerstrijken moet ruimte worden gemaakt. Het leggen van de puzzel is ingewikkeld."

De gemeente Den Bosch benadrukt dat ze de horeca-ondernemers die in de kleine straten gevestigd zijn, ruimte wil bieden elders in de stad. De horeca is aangemoedigd met collectieve plannen daartoe te komen. "Dat lukt ook vanuit de horecasector zelf niet overal goed."

'Dagelijks contact met horeca'

Koninklijke Horeca Nederland heeft een protocol voor de horeca opgesteld over hoe om te gaan met de anderhalvemeter-samenleving. Maar veel specifieke details over hoe de situatie er in Den Bosch uit gaat zien, zijn er nog niet.

De gemeente Den Bosch stelt dagelijks in contact te staan met de horeca en duidelijk te geven, zodra dat kan. "Een aantal van de zaken die wordt gevraagd ligt bij het Rijk en de relevante protocollen zijn nog in beweging. Zo is er dit weekend op een aantal zaken meer duidelijkheid gekomen."

'Hoort bij deze tijd'

Ook benadrukt de gemeente dat het moeilijk om een eenduidig antwoord te geven, omdat er de komende tijd steeds zaken zullen moeten worden bijgestuurd of veranderd. "Dat hoort bij deze tijd."

