Eigenaar Borrelcafé Jij & Ik twijfelt nog: 'Als ik openga, is dat puur voor mijn vaste gasten'

Mensen zoeken de gezelligheid én elkaar op in een borrelcafé Jij & Ik (foto: De Vaste Clique)

Arjan van de Laak weet niet wat de beste keuze is voor zijn borrelcafé Jij & Ik in Den Bosch. Waar cafés 1 juni weer opengaan, blijven feestcafés gesloten. Hij zou tafeltjes kunnen neerzetten en dan mag hij wel open. Maar voor wie doet hij het? Niet voor zijn eigen portemonnee in ieder geval. En hoe zorg je dat iedereen zich aan de regels houdt? En wat als iemand van buiten naar binnen moet om naar de wc te gaan, mag dat?

Jessica Ranselaar Geschreven door

Van de Laak heeft vragen te over. Het lastige is dat de overheid het antwoord er ook niet of niet altijd op heeft. Totdat hij duidelijkheid heeft, kan hij eigenlijk geen beslissing nemen. "We zijn wel bezig met tafeltjes en terrassen, maar het ligt ook aan eventuele steunmaatregelen. Gaat de overheid de horeca helpen?"

In Jij & Ik kunnen normaal gesproken tot honderd man binnen. Echt plek voor een terras heeft Van de Laak voor zijn pand in de Karrenstraat niet. "Misschien kunnen er twee tafeltjes staan. Maar ik moet met zoveel rekening houden: de tafels moeten anderhalve meter uit elkaar, ze moeten anderhalve meter van de deur af staan."

Verkopen gezelligheid

Zelfs al zouden meerdere kroegen met Jij & Ik samen een terras doen, dan nog is Van de Laak niet uit de kosten. "Dan ga je op een andere plek iets neerzetten, waar je een hoop geld aan kwijt bent en eigenlijk weinig tot niks aan verdient." Bovendien kiezen mensen juist speciaal voor een bepaalde kroeg, zegt hij. "Wij verkopen gezelligheid, een bepaalde sfeer, dat gaat niet op afstand. Mensen zoeken elkaar ook op, dat hoort bij ons café."

Handhaven van de regels zal volgens Van de Laak lastig worden. Foto: De Vaste Clique

Het lijkt niet rendabel te krijgen. Niet als je je aan alle regels houdt. "En hoe handhaaf je de regels? En wat als mensen na een paar borreltjes dichter bij elkaar gaan staan? Of wat als ik dertig man binnen heb en er moet er van buiten eentje naar de wc? En wat gebeurt er als ik dertig man binnen heb en nummer 31 meldt zich? Dan moet je eigenlijk een portier inhuren." En dan worden de kosten weer hoger.

Van de Laak snijdt met de vraag over de handhaving een heikel punt aan: moet het personeel iedereen aanspreken op de regels of doen handhavers dat? "En als mensen de regels overtreden: voor wie is dan de boete? Is het net zoals bij het rookverbod dat ik een boete krijg als mensen in mijn café zich niet aan de regels houden?"

Vaste klanten

Ondanks alle vraagtekens lijkt Van de Laak zijn feestcafé toch open te willen doen. "Diep in mijn hart wil ik open, vooral ook voor mijn vaste klanten. Ik denk dat ik het uiteindelijk ook wel ga doen. Ik voel die verplichting richting de vaste gasten."

Maar hij maakt er ook meteen een kanttekening bij. "Ik denk dat we er na een week op terugkomen. Niet alleen Jij & Ik, maar ook de andere café's. Het is eigenlijk niet te doen."