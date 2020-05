Stress bij restaurant in Den Bosch nu de deuren snel weer open mogen: 'Ik wil duidelijkheid'

Het terras van Auberge De Veste (foto: Ruben Coonen).

De meeste restaurants zijn in feeststemming nu ze zeker weten dat de deuren op maandag 1 juni weer open mogen, maar dat is bij Auberge De Veste in Den Bosch wel anders. Daar overheersen stress en twijfel, omdat er nog steeds veel onduidelijkheid is over de exacte invulling van de regels. "Op dag één zitten we vol, maar we hebben de reserveringen maar weer stopgezet. We weten echt niet waar we aan toe zijn."

Hoeveel mensen kunnen er precies komen eten? Mag ik ze wel aan tafel bedienen, of kan dat alleen met een trolley? Hoeveel producten moeten we inkopen? Hoeveel personeel moet ik laten werken? Eigenaar Ruben Coonen hoopt al wekenlang op antwoorden nu hij in zijn restaurant in de Bossche binnenstad binnenkort, met aangescherpte voorzorgsmaatregelen, weer gasten mag ontvangen. Maar hij tast nog steeds in het duister.

Heel veel dingen zijn nog niet helder.

Groot is het niet bij Auberge De Veste. Voordat het coronavirus uitbrak, kon Coonen per avond 32 gasten ontvangen. Waarschijnlijk houdt hij straks vier of vijf tafeltjes over, goed voor maximaal tien eters.

De opening komt dichterbij, de knagende onzekerheid wordt steeds groter. Volgens de restauranthouder moet de gemeente Den Bosch duidelijkheid geven, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

"Koninklijke Horeca Nederland heeft een tijd geleden een protocol opgesteld met details", vertelt Coonen. "Maximaal dertig gasten, bezoekers moeten reserveren, dat soort zaken. Maar heel veel dingen zijn nog niet helder."

Ik had afgelopen week al een brief verwacht, pas dan kunnen we concrete stappen zetten.

"Mogen we bijvoorbeeld schotten plaatsen bij de tafels?", vraagt hij zich af. "Dan kunnen we tafeltjes tegen elkaar schuiven met een plastic schot ertussen, en kan ik meer tafels in de zaak kwijt. Die schotten kosten zo'n honderd euro per stuk. Een forse investering, die sommige andere tenten hier in de buurt al hebben gedaan. Als dadelijk blijkt dat het toch niet mag, dan is dat dus weggegooid geld."

Ook voor het terras buiten heeft de eigenaar vragen. "Zes tafels kan ik daar niet kwijt als er anderhalve meter afstand moet zijn, tenzij we iets meer ruimte mogen innemen op de stoep. Maar mag dat wel? En een tafel voor vier mensen die geen familie zijn van elkaar, kan dat zomaar?"

De gemeente moet een klap geven op al deze dingen, maar tot nu toe heeft die nog niets laten weten. "Ik had afgelopen week al een brief verwacht, pas dan kunnen we concrete stappen zetten", zegt Coonen. "De gemeente Breda heeft het wat dat betreft stukken beter voor elkaar, daar weet iedere kroeg en ieder restaurant waar ze aan toe zijn."

Nee is ook een antwoord, maar ik wil gewoon duidelijkheid.

"Ik wil ook weten waar ik aan toe ben, ik moet me hoognodig gaan voorbereiden", aldus de restauranthouder. "Nee is ook een antwoord, maar ik wil gewoon duidelijkheid."

Over het voortbestaan van zijn zaak maakt Coonen zich geen zorgen. "We hebben zuinig aan gedaan, de laatste jaren en hebben dus een spaarpotje."

"Ons restaurant valt in het wat duurdere segment", vervolgt hij. "Mensen komen hier echt voor een avondje uit, vier gangen met alles erop en eraan, compleet met een glaasje champagne. Hier blijf je de hele avond en word je niet na anderhalf uur al uit de zaak gejaagd. Daar blijft belangstelling voor bestaan, denk ik."

De gemeente Den Bosch was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

