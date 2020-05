Horeca in Breda mag niet oefenen met anderhalve meter: 'Het wordt chaos'

De horeca in Breda mag komende maandag geen proefdag houden voor de heropening op 1 juni. Dat hebben de uitbaters van de cafés en restaurants vrijdagmiddag van de overheid te horen gekregen. "Waardeloos en volstrekt ondoordacht", is de eerste reactie van Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

De horeca wilde oefenen met het anderhalvemeter-beleid voor als ze weer open mogen nadat ze vanwege corona dicht moesten. Zo wilde ze problemen op 1 juni voorkomen. Daarbij moest de stad als testcase dienen voor de rest van Nederland. Eventuele weeffouten in het protocol zouden dan in de praktijk getackeld worden.

"Ik vind het een waardeloos en volstrekt ondoordacht besluit", zegt Johan de Vos. "Je gooit als overheid 's middags om 12.00 uur de horeca open op een nationale vrije dag en daarbij hoeven mensen niet eens te reserveren voor een drankje op het terras. Als je een keuze had gemaakt op basis van veiligheid hadden we 2 juni open moeten gaan. Nu houdt de hele horeca het hart vast."

Chaos "De overheid heeft ons allerlei beperkingen opgelegd, die moeten uitvoeren zonder ze in de praktijk te testen", vervolgt De Vos. "Deze hele cocktail is er eentje die alleen maar kan uitdraaien op chaos en daar krijgen wij dan als horeca de schuld van."

Ook Paul Depla, burgemeester van Breda, is teleurgesteld: ”Het is moeilijk te begrijpen dat er vanuit Den Haag geen ‘go’ komt op deze proefdag voor de horeca in Breda. Met het oog op de ervaringen die we op Hemelvaartsdag opgedaan hebben, zou het heel verstandig zijn om voor de opening van de horeca op 1 juni een generale repetitie te draaien."