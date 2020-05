Feestcafés zoeken oplossingen: 'Het gaat mij geld kosten, maar voor mijn trouwe gasten wil ik open'

Zo kun je straks een biertje drinken in café Peanuts.

Veel dubbele gevoelens in de horeca nu ze op 1 juni weer open mogen. Aan de ene kant vinden kroegbazen het fijn dat ze weer open mogen, maar aan de andere kant staan de strenge regels een normaal kroegbezoek in de weg. Horecabazen van feestcafés moeten noodgedwongen tafeltjes neerzetten en dansen is geen optie. Bertie Wolf van Peanuts in Tilburg vindt dat de kroegen vergeten worden en in Eindhoven willen ze duidelijkheid van de gemeente.

In de video zie je hoe een avondje stappen er uit gaat zien als het café zich aan de regels houdt:

Wachten op privacy instellingen...

Aan de Stadhuisstraat in Tilburg zit café Peanuts. "Hier bouwen we altijd een feestje met zo'n tachtig mensen", zegt eigenaar Bertie Wolf bij binnenkomst. De horecaman is bezig met het schilderen van tafeltjes en het neerzetten van barkrukken. Hij telt hoeveel er straks binnen kunnen: "Ik kom uit op veertien mensen."

En dat doet de horecaman verdriet. "Het gaat mij geld kosten nu we op 1 juni weer open gaan. Maar getwijfeld heb ik niet, ik wil voor mijn vaste gasten weer open."

Bertie Wolf.

Spontaan binnenspringen kan niet, want voor een drankje in een café moet gereserveerd worden. "Buiten kun je wel spontaan een drankje komen doen", vertelt Wolf. "Maar we hebben nog geen duidelijkheid hoever we het terras mogen uitbreiden. De gemeente laat nog niks weten."

We moesten in een kwartier dicht, maar opengaan duurt drie weken.

En met dat probleem zitten ze ook in Eindhoven. De cafés langste kroegenstraat van Nederland, Stratumseind, is er nog niet uit wat ze willen en kunnen op 1 juni. "We wachten met onze plannen op wat de gemeente gaat zeggen", vertelt Lotte namens vijf horecazaken op het Stratumseind in Eindhoven (Miller Time, Feestfabriek, Ameezing, De Beurs en De Kroeg). Voor de vijftig horecazaken zijn de regels vanaf 1 juni niet hoopgevend. De meeste zaken zijn smal en hebben amper een terras.

"Bij ons komen er binnen tafeltjes te staan en we zetten een achtergrondmuziekje op", vertelt Sebastiaan Hess van Cafe Villa Fiesta op Stratumseind. Hij en zijn collega's hebben een plan bij de gemeenten moeten indienen. "Maar we horen niks terug van de gemeente. We moesten een plan indienen en zij vellen dan een oordeel."

Normaal feesten hier driehonderd mensen en draaien we harde muziek.

Hess wacht nu met verbouwen tot het plan is goedgekeurd. "Alles is ingekocht maar we kunnen niet beginnen", zegt de eigenaar gefrustreerd. "We moesten in een kwartier dicht, maar opengaan duurt drie weken."

De Feestfabriek staat normaal bomvol jongeren. Vanaf 1 juni zullen gasten aan tafeltjes moeten zitten. Niet dansen en op elkaar staan dus. ''We denken dat hier zeker behoefte aan is, mensen willen er weer uit'', zegt Lotte. Voor de andere zaken, zoals Miller Time en De Kroeg, zijn ze er nog niet uit. ''We komen woensdag met een concreet plan en dan weten we hoe het er vanaf 1 juni uit gaat zien.''

Bij café Polly Maggo op de Korte Heuvel in Tilburg is eigenaar Jaap van Ham heel creatief geweest. "Normaal feesten hier driehonderd mensen en draaien we harde muziek, maar straks houden we hier een barretocht met 24 gasten, 12 koppels."

Jaap van Ham.

Jaap legt uit: "Bij binnenkomst moet je je handen ontsmetten en dan ga je vooraan bij de bar zitten. Daar krijg je je eerste drankje en na tien minuten gaat er een zoemer. Dan ga je naar de volgende plek waar weer een drankje klaar staat. "En zo heb je in twee uur tijd tien drankjes op in alle hoeken van de kroeg en sta je weer buiten."

Verre van ideaal volgens Jaap, maar voor nu een mooie oplossing. En is hij bang dat dronken bezoekers de RIVM-regels aan hun laars lappen? "Ze mogen alles vergeten hier, maar niet de regels. Dronken kom je hier sowieso niet binnen en we weten wie er binnen zit, want iedereen heeft van tevoren een kaartje moeten kopen."