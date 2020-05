Proef met bezoek bij verpleeghuizen bevalt goed: 'Hopen dat het uitgebreid wordt'

Woonzorgcentrum Hagedonk in Prinsenbeek. (Foto: Thebe)

Sinds een week laten verpleeghuizen in Oss, Mierlo en Prinsenbeek weer mondjesmaat bezoek toe. Zij doen mee aan een proef onder 25 verpleeghuizen in Nederland. Hoe bevalt dat nu toe? "Het kan zeker, bezoek ontvangen, maar met militaire precisie."

Bij woonzorgcentrum Hagedonk in Prinsenbeek was het een fijne, maar ook heel intense week, zegt woordvoerder Kaat van der Weide namens zorgorganisatie Thebe. Alle bewoners mogen sinds kort twee keer per week dezelfde bezoeker ontvangen in hun appartement of kamer.

Het ging allemaal soepel, stelt de zegsvrouw. “De mensen waren zo blij om elkaar weer te zien; echtparen die herenigd werden, kinderen die hun ouders weer zagen.” Hetzelfde geldt voor het personeel, vertelt ze. “Dan heb je gewoon even vleugels, als je weer die lachende gezichten ziet.”

'Enorme operatie'

Een enorme logistieke operatie was het wel, zegt Van der Weide. Het bezoek moet zich aanmelden voor een tijdvak van een uur en wordt bij aankomst verspreid over verschillende ingangen. Er volgt een korte medische check en één voor één mag het bezoek naar de woning van hun geliefde. OP die manier komen ze geen anderen tegen. In de meeste gevallen ging het tot nog toe goed, een enkele keer bleef iemand net te lang hangen.

Bekijk in de video hoe bezoek inderdaad voor lachende gezichten zorgt.

Positief, maar onderbuikgevoel blijft

Ook bij verzorgingscentrum De Ruwaard in Oss zijn ze positief, zegt regiomanager Frank van Putten van BrabantZorg. Ook hun 72 bewoners mochten weer bezoek ontvangen. “Als ik over de hele linie kijk, zie ik ontzettend veel blije mensen, maar wel met wat spanning in de onderbuik. Zo van: gaat dit wel goed?”

En in de meeste gevallen ging het goed, maar bij sommige bezoekers blijkt het lastig de spelregels helder uit te leggen. Neem iemand van 82 met een lichte vorm van dementie, die langsgaat bij zijn partner. Van Putten. "Die mensen hebben begeleiding nodig. Maar dan is die anderhalvemeter-regel weer lastig.”

'Iedereen persoonlijk gebeld'

Om misverstanden te voorkomen, zijn alle mantelzorgers of contactpersonen van de bewoners van Savant Hof van Bethanië van tevoren gebeld om uit te leggen hoe een bezoek in zijn werk zou gaan. Het bezoek moest zo goed mogelijk voorbereid zijn, legt locatiedirecteur Joris Sträter uit. "Eigenlijk verliep het vanaf de eerste dag soepel."

Dat de bewoners en hun familieleden elkaar eindelijk weer écht kunnen zien, doet Sträter goed. "We hadden wel een babbelbox, maar het is toch anders als je gewoon bij vader of moeder een kopje koffie kunt drinken." Veel bezoekers maken er dan ook een klein feestje van, vertelt hij. "De een neemt een aardbeientaartje mee, of iets anders lekkers. Dat soort dingen worden nu uit de kast getrokken."

Versoepelen

Ook in andere verpleeghuizen zou bezoek op kleine schaal weer kunnen werken, denken Van Putten en Thebe-woordvoerder Van der Weide. Van Putten: "Alles wat we bedacht hadden van tevoren, dat loopt en dat lukt. Ik hoop met alles in mij dat het uitgebreid mag worden.” Daar sluit Joris Sträter zich bij aan, het is ze ontzettend goed bevallen: "We willen héél graag door."

"Het kan zeker, als je het écht goed organiseert", zegt Van der Weide. "Je moet het met militaire precisie voorbereiden, dan kan het. Voor nu is het positief, de proef, we hopen dat dat zo blijft. Onze andere locaties staan te trappelen om dit ook in te voeren."

