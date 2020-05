Bewoners verpleeghuis emotioneel nu zij weer één vaste bezoeker mogen ontvangen

Bij woonzorgcentrum Hagedonk in Prinsenbeek is vanaf morgen weer beperkt bezoek welkom. (Foto: Thebe) Woonzorgcentrum Hagedonk in Prinsenbeek (foto: Thebe). Volgende Vorige 1/2 Bij woonzorgcentrum Hagedonk in Prinsenbeek is vanaf morgen weer beperkt bezoek welkom. (Foto: Thebe)

De tachtig bewoners van woonzorgcentrum Hagedonk in Prinsenbeek mogen vanaf dinsdag weer bezoek ontvangen. Het gaat dan om één vaste bezoeker per bewoner, zo laat een woordvoerder namens zorgorganisatie Thebe, waar Hagedonk onder valt, maandag weten. De bewoners en hun familieleden hebben volgens haar heel emotioneel gereageerd op het bericht dat er na zeven weken weer bezoek mogelijk is.

Geschreven door Sandra Kagie

Hagedonk is een van de 25 verpleeghuizen in Nederland waar bezoek weer beperkt welkom is. "Het is voor iedereen een heel intense periode geweest", geeft ze aan. "En nu kijken we uit naar morgen. Een heel bijzondere dag."

Hagedonk telt 52 zorgappartementen en drie woongroepen. De bewoners van de woongroepen hebben allemaal een eigen kamer in het zorgcomplex, maar ze delen per groep een woonkamer. Voor zowel de bewoners van de appartementen als van de woongroepen geldt dat ze vanaf dinsdag weer bezoek mogen ontvangen

Plan ligt nog bij GGD

Hoe een en ander dinsdag precies in zijn werk zal gaan, kan Thebe nu nog niet zeggen. "Ons plan van aanpak wat betreft de versoepeling van de bezoekregeling moet namelijk nog worden goedgekeurd door de GGD. Als we van van de GGD de duim omhoog krijgen dan gaat de brief en de mail naar de bewoners en hun familieleden er meteen uit. Zodat zij weten hoe het morgen precies gaat", legt de woordvoerder uit.

Proef ook in Oss

Het gaat om een proef in verpleeghuizen die zijn uitgekozen door de GGD en het RIVM. Minister Hugo de Jonge kondigde de proef in de laatste persconferentie over de coronamaatregelen aan.

GGD en RIVM hebben in elke GGD-regio één verpleeghuis aangewezen. Van De Ruwaard in Oss werd eerder al bekend dat het één van de verpleeghuizen is die meedoet aan de proef. Bij de Ruwaard is bezoek vanaf vandaag alweer beperkt mogelijk is.

Welk verpleeghuis in Zuidoost-Brabant meedoet aan de proef is nog niet duidelijk. Verpleeg- en verzorgingshuizen in Brabant gingen op 17 maart op slot voor bezoekers vanwege de coronacrisis. Een aantal organisaties besloot eerder zelf al geen bezoekers meer toe te laten.