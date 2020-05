Eindelijk weer naar school en dat is veel minder saai dan thuis les van papa en mama

Wachten op privacy instellingen... Eerst de handen ontsmetten en dan mogen de kinderen naar binnen op Basisschool De Stokland in Breugel. De slingers worden opgehangen bij Basisschool De Stokland in Breugel. (Foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige 1/3 Het is zover, na bijna twee maanden thuis mogen veel kinderen weer naar school. Zo ook op Basisschool De Stokland in Breugel.

Het is zover, na bijna twee maanden thuis mogen veel kinderen weer naar school, dus geen les meer van papa of mama. Maar weer lekker in de klas bij de vertrouwde meester of juf, samen met klasgenoten natuurlijk. En dat is veel minder saai dan thuis leren, zo zeggen verschillende kinderen van Basisschool De Stokland in Breugel vlak voordat ze maandag vanaf halfnegen verspreid naar binnen mogen. Dit nadat ze eerst hun handen hebben ontsmet.

Twee vriendinnen vertellen dat ze heel blij zijn weer naar school te mogen. "Thuis was het saai", zeggen ze uit de grond van hun hart. En ze hebben de juf en de meester gemist. "Op school zie je elkaar weer. Dus dat is veel leuker." En op school leer je ook veel meer dan thuis, zegt een ander. "En nu kun je in elk geval weer dingen aan elkaar vragen wanneer je iets niet weet."

Papa's en mama's mogen het schoolplein in Breugel niet op. Dus dat betekent even wat eerder dan normaal afscheid nemen. Een kus, nog even zwaaien van een afstandje en het 'veel plezier' klinkt vaak deze ochtend. Wat onhandig die afstand misschien, maar voor de meeste ouders bij De Stokland geldt dat ze vooral blij zijn met wat meer rust thuis nu hun kinderen weer naar school mogen. "Het is nu voor mezelf een stuk makkelijker met meer rust en ruimte om mijn werk te doen", zegt een moeder.

Looproutes

In de school is uiteraard het een en ander veranderd. Zo zijn er looproutes uitgezet en per groep liggen ontsmettingsmiddelen klaar. Spray en zeep, maar bijvoorbeeld ook handschoenen en een paar mondkapjes. En de kinderen worden door hun vaste meester of juf over twee verschillende lokalen verdeeld. Ze zitten dus niet meer allemaal samen in hun vertrouwde groep in de klas.

Deze kleinere groepen betekenen dat alle kinderen van De Stokland nu twee hele dagen in de week les krijgen op school.

Via een schermpje

Alle basisscholen waren sinds 16 maart dicht. Maar sommige scholen zelfs al wat langer. Wekenlang waren kids veroordeeld tot het maken van opdrachten aan de keukentafel, begeleid door papa of mama. De juf of meester zagen ze alleen via een schermpje.

Op reguliere basisscholen gaan kinderen vanaf maandag dus weer naar school. Voor de helft van de tijd. Hoe ze dat invullen, mogen scholen zelf weten. Maar premier Rutte pleitte er in zijn laatste persconferentie wel voor om kinderen in elk geval hele dagen naar school te laten gaan. Voor kinderen die naar een speciale school gaan, is de situatie anders. Zij gaan weer volledig naar school.