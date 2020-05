Wachten op privacy instellingen... Deze drie heren kunnen weer de golfbaan op (foto: Alice van der Plas) Volgende Vorige 1/2 Golfers mogen weer de baan op: 'Afstand houden is hier een makkie'

Twee maanden lang was het heel stil op golfbaan het Woold in Asten-Heusden. Geen golfer was er te zien, alleen het personeel was aanwezig om onderhoudsklussen te doen. Maar maandagochtend vroeg stonden de eerste golfers weer voor de deur. "Anderhalve meter afstand houden, dat kunnen we makkelijk."

Geschreven door Alice van der Plas

Premier Rutte had de woorden nog maar net uitgesproken of de telefoon stond meteen roodgloeiend bij de golfbaan. Na twee maanden thuiszitten, snakten de 900 leden naar een potje golf. Maar de golfbaan heeft wel allerlei restricties om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen.

Normaal gesproken zou het terras helemaal vol zitten, maar nu is het nog gesloten.

Eigenares Frederique Manders wijst op een leeg terras, net aan de rand van het glooiende groen. "Normaal gesproken zou het hier helemaal vol zitten, maar nu is het nog gesloten." De tafeltjes en stoeltjes staan wel alvast op anderhalve meter afstand. Omdat de golfbaan inkomsten uit de horeca heeft, hoopt Manders dat het snel weer open kan.

De golfers krijgen allemaal een eigen tijdvak om te kunnen golfen. Dit om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd komen. Bij de golfbaan blijven hangen mag niet. Meteen na het potje golf moeten de mensen weer naar huis.

We hebben tijdens quarantaine geprobeerd thuis te golfen, maar het gras groeide te snel.

De eerste golfers zijn er al vroeg bij op maandagmorgen. "Ik was als een kind zo blij", zegt een van hen. "We hebben tijdens quarantaine geprobeerd thuis te golfen, maar het gras groeide te snel", lacht hij.

Afstand houden op de golfbaan van 18 holes is een makkie, denken de golfers. "We zijn wel gewend om afstand te houden van elkaar. Je wilt toch niet geraakt worden door een slag."

Het was een behoorlijke schok toen de golfbaan plotseling moest sluiten. "Het ging ook heel snel", zegt Frederique Manders. "Ineens om zes uur moest het gesloten worden, dus de gasten die toen aan het eten waren, moesten meteen gaan. Heel heftig en onwerkelijk."

Mocht het aantal besmettingen met corona weer stijgen, dan is er nog altijd het risico dat de golfbaan weer dicht moet. Manders denkt niet dat het zover komt. "Met onze leden kunnen we dit doen. Op het terras kunnen we anderhalve meter afstand houden en binnen hebben we een grote ruimte. Daar hebben we geluk mee."

