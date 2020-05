Man rijdt spoorweg over vlak voordat trein er aankomt en ontsnapt maar net aan de dood

Foto: Facebook Politie Bommelerwaard

Een 24-jarige man uit Den Bosch heeft zichzelf en zijn passagier woensdagavond in levensgevaar gebracht. De man reed op zijn snorfiets de spoorwegovergang in het Gelderse Hedel over, vlak voordat een intercity voorbij raasde.

De man reed de spoorwegovergang op de Maasdijk over terwijl de slagbomen al naar beneden waren. Ook knipperde het rode licht en waren de waarschuwingsbellen luid en duidelijk te horen.

'Onze hartslag was verdubbeld'

De trein toeterde hard en lang, maar toch besloot de Bosschenaar de proef op de som te nemen en nog even snel over te steken. "De intercity heeft hem en zijn passagier achterop gelukkig niet geraakt, maar dat scheelde niet veel", schrijft de politie op Facebook. De agenten die het zagen gebeuren zijn erg geschrokken: "Onze hartslag was verdubbeld en we hadden beiden kippenvel hoe goed dat het net ging."

De man heeft een boete gekregen en 'een uitnodiging om te komen kijken op het spoor als het mis is gegaan'. Dat laatste aanbod sloeg de man af.