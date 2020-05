Zes auto's beschadigd bij ongeluk in Helmond, ravage op de weg is groot

Wachten op privacy instellingen... Eén van de beschadigde auto's (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties). Bij het ongeluk zakte één van de wagens door zijn as (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties). Drie van de wagens die in de prak zijn gereden (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/4

Op de Kasteel-Traverse in Helmond zijn donderdagmorgen bij een ongeluk zes wagens beschadigd geraakt. Een aantal is mogelijk total-loss. De politie denkt dat één van de auto’s door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht is gekomen. Hierdoor ontstond een botsing met de andere voertuigen.

Voor zover bekend is er één inzittende gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk leidde tot een grote ravage en tot een urenlange afsluiting van de weg.

De Kasteel-Traverse maakt deel uit van de doorgaanse drukke verbindingsroute tussen Eindhoven en Deurne.