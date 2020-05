'Schapenbloedbaden nemen juist af als wolf zich permanent in Brabant vestigt'

Archieffoto.

Hij is er nog maar net en nu al is hij dagelijks onderwerp van gesprek: de wolf. Hij kwam dan ook met veel bombarie onze provincie binnen: tientallen schapen beet hij de afgelopen weken dood in de gemeente Heusden. Onze zuiderburen leven al langer samen met het roofdier. Expert Jan Loos uit België geeft ons een lesje 'omgaan met wolven voor beginners'.

De wolf afschieten, hem vangen en verplaatsen naar de Veluwe, het dier achter een hek stoppen: zomaar een paar oplossingen van mensen die het zoogdier liever kwijt zijn dan rijk. Loos valt maar meteen met de deur in huis: “Al deze voorstellen zijn dommer dan domst.”

“Als je een wolf verplaatst naar de Veluwe dan staat hij twee dagen later weer in Brabant”, verklaart de expert zichzelf. “Die dieren hebben een enorm oriëntatievermogen en kunnen grote afstanden afleggen: ongeveer 80 kilometer per nacht. Bovendien is het een beschermde diersoort die zich helemaal niet makkelijk laat vangen.”

Permanent vestigen

Die maatregelen kunnen schapenhouders daarom hoogstwaarschijnlijk vergeten. Maar, er is nog hoop. De wolf die een slachtpartij aanrichtte in gemeente Heusden heeft zich nog niet permanent in het gebied gevestigd. Dat gebeurt pas na zes maanden. De provincie Brabant, gemeente Heusden, de ZLTO en de Zoogdiervereniging willen er dan ook alles aan doen om dat te voorkomen, meldden zij woensdag.

Dat is alleen niet de beste strategie, stelt Loos. Want als de wolf zijn kamp permanent in Heusden opslaat, zullen de schapenbloedbaden juist afnemen. “Zwervende wolven kunnen lastpakken zijn. Die trekken rond en komen voortdurend terecht in gebied dat ze niet kennen. Daar gaan ze dan voor de makkelijkste prooi en dat is dan helaas vaak een onbeschermd schaap. Als een wolf zich vestigt, gaan ze hoofdzakelijk leven van wild.”

Probleem lost zichzelf op

Dat is ook precies hoe het probleem zichzelf in België heeft opgelost. “Wij hebben nu een koppel wolven met jongen niet zo ver van de grens in het noorden van het Belgische Limburg. Vorig jaar waren daar ook problemen met schapen maar die zijn nu aan het verminderen.”

Toch doen alle schapenhouders er goed aan om met een wolf in de buurt extra maatregelen te nemen, besluit Loos. “Als een wolf zich heeft gevestigd, is het nog steeds alle hens aan dek om de schapen zo snel mogelijk te beschermen. Dat betekent een degelijk schrikdraad met hoge spanning. Alle andere maatregelen werken niet.”

Afgelopen weekend registreerde een beveiligingscamera de rooftocht van de wolf, zo is te zien in onderstaande video.

