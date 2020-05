Wolf verscheurt opnieuw schapen in gemeente Heusden, aanval op beelden te zien

Een schaap met bijtwonden (foto: Twitter ZLTO).

Opnieuw zijn in het holst van de nacht drie schapen doodgebeten in de gemeente Heusden. Eén schaap is gevlucht en nog niet teruggevonden. Op camerabeelden is te zien hoe een dier, zo goed als zeker een wolf, de dieren vrijdagnacht rond halfvijf in een wei in Vlijmen opjaagt. "De kleintjes sprongen uit paniek zo door de afzetting."

De schapen die dit keer ten prooi vielen, stonden op het land van Hans van Helvoort. Ze houden het gras bij rond zijn kassencomplex, maar de dieren zijn van mensen die verderop wonen. Het maakt de woede bij Hans er niet minder groot op: "De politie is erbij geweest. Die zegt dat ze niets kunnen, zolang er geen mens gepakt wordt. In een natuurgebied is een wolf prima, maar we zitten hier vlakbij een nieuwbouwwijk. Dit slaat nergens op!"

Eentje nog kwijt

Van Helvoort vertelt dat het dier, volgens hem overduidelijk een wolf, door een vijf meter brede sloot zwom. "Hij pakt een grote en een kleine. Hij jaagt ze op en de kleintjes raken zo in paniek, dat ze door de afzetting zijn gesprongen. Eentje is nog kwijt en een ander liep zo de snelweg op."

Op de beelden zie je hoe de schapen worden opgejaagd door een dier, vermoedelijk dus een wolf.

Het is een gruwelijk gezicht, hoe de dieren er zaterdagochtend in de wei bij liggen: opengereten met hun ingewanden ernaast. Ze kunnen nog niet worden opgeruimd, omdat er DNA moet worden afgenomen voor onderzoek. Maar voor Hans is het klip en klaar: de dader is een wolf. "Afschieten die zooi, dit kan gewoon niet."

Verderop in Vlijmen woont Saskia Duives- Cahuzak, voorzitter van de vakgroep schapenhouderij van de Land- en Tuinbouw Organisatie. Ook zij twijfelt er niet aan dat het dier op de beelden een wolf is. Ze vertelt dat ze ruzie heeft gemaakt met Wolven in Nederland, een organisatie die streeft naar 'conflictarm samenleven met de wolf.' "Die zeggen dan: we moeten afwachten tot hij vertrekt. Dit waren toch weer schapen die niet beschermd waren, zeggen ze dan. maar je kunt niet overal flexnetten en schrikkeldraad neerzetten en dat dan mee verplaatsen als de dieren naar een ander veld moeten."



Teller nu op 58 dode schapen

Boos voegt ze eraan toe: "Zet de schapen maar binnen, zeggen ze dan. Ik pieker er niet over. Dat is de omgekeerde wereld!" Saskia wil dat er actie wordt ondernomen: "Ik sta niet voor mijn leden nu er 60 schapen in een week tijd zijn gedood. Wij zijn er echt klaar mee."

Saskia houdt zelf ook schapen en ook haar kudde is slachtoffer geworden. "Eentje heeft het er overleefd, Aletta heet ze. Ze heeft alleen al twee dagen niet gegeten, als ze vandaag niet eet, weet ik eigenlijk zeker dat ik haar maandag kan laten inslapen."

De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie plaatste zaterdagochtend de videobeelden van de aanval en enkele ongecensureerde foto's van de dode schapen. De organisatie schrijft daarbij: "Na vannacht staat de teller op 58 dode schapen rond het Brabantse Heusden. Voor het eerst is dit vastgelegd door een bewakingscamera. Meer beangstigend unicum is dat deze wolf nu dwars door een woonwijk is gelopen om de schapen van een hobbyboer te pakken."