Boeren krijgen wolfwerende netten na schapenbloedbad in Hedikhuizen

Dode schapen in Hedikhuizen (foto: Ilse Schoenmakers). Volgende Vorige 1/2 Wolf veroorzaakt alwéér bloedbad bij schapenboer

Boeren in Brabant krijgen zogenaamde wolfwerende netten van de provincie, om hun dieren te beschermen tegen wolven. Dat meldt een woordvoerder van gedeputeerde Elies Lemkes-Straver dinsdag.

Janneke Bosch Geschreven door

De boeren die dat willen, krijgen de netten van de provincie in bruikleen, zegt de woordvoerder. Welke boeren de netten willen gebruiken, wordt nu geïnventariseerd.

Doodgebeten schapen

Er gaat al enige tijd het vermoeden dat de wolf op Brabants grondgebied is. Boer Jos vond dinsdagmorgen opnieuw elf doodgebeten schapen in zijn weiland in Hedikhuizen. Het is de derde keer binnen een week dat hij op die manier schapen verloor: zaterdag vond hij twintig dode dieren en op vrijdag verloor hij negen van zijn schapen.

DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of het inderdaad een wolf is geweest die de schapen heeft gedood, maar voor Jos is er geen twijfel: "Ik weet honderd procent zeker dat het een wolf is."

Gewonde wolf

Ook de provincie denkt dat er een wolf is, bevestigt de gedeputeerde, en dat het dier bovendien gewond is. "Wat betreft deze specifieke wolf: het vermoeden is dat deze wolf gewond is. De oorzaak is nog onduidelijk. Daarom heeft Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied waarin de wolf zich lijkt te bevinden, met warmtecamera’s laten zoeken naar de wolf."

Maar nog zonder succes: "Afgelopen nacht is echter weer een aantal doodgebeten schapen gevonden. Daarom bieden we de boeren in het betreffende gebied nu wolfwerende netten in bruikleen aan."

Wolf-Fencing

Wolven laten zich niet zomaar door elk net tegenhouden, weet Martijn Lambregts van Werkgroep Wolf Nederland. In het ideale geval wordt er een hek neergezet met stroomdraden op verschillende hoogtes. In ieder geval op twintig centimeter: anders graaft de wolf zich eronderdoor. En dan ook nog op veertig, zestig en negentig centimeter en 1,20 meter hoogte. Om te voorkomen dat de wolf er overheen of tussendoor weet te komen. "Die afstanden zijn door Wolf-Fencing bepaald, een stichting die zich inzet voor boer en wolf. In combinatie met kuddebewakingshonden, heeft dat een bijna honderd procent effect op de wolf."

Het is natuurlijk de vraag of dit precies het soort netten is dat de provincie in de aanbieding heeft. "Er zijn ook verplaatsbare netten", legt Lambregts uit. "Flexinetten, dat zijn een soort schapennetten van 1,20 meter hoog en tot de grond. En dan stroom erop."

Angst bij schapenhouders

Donderdag hadden schapenboeren in de verre omtrek van de Maas al contact met elkaar opgenomen, nadat woensdag in het Gelderse Aalst schapen waren doodgebeten en donderdag in Wijk en Aalburg. "Schijnbaar is de wolf dus de Maas overgestoken." Volgens boer Jos zullen steeds minder boeren zo schapen willen houden: "Het is gewoon afwachten wanneer je aan de beurt bent."

De provinciebestuurder benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van veehouders is om hun dieren te beschermen. Maar de provincie zegt daarin wel te willen ondersteunen: zo kan er een schadevergoeding worden aangevraagd als boeren schade hebben geleden door de wolf. En er wordt gewerkt aan een plan voor financiële ondersteuning bij preventieve maatregelen.

