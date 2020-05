Opnieuw 11 schapen van boer Jos doodgebeten, derde keer in vijf dagen tijd

De schapen gingen na het eerdere bloedbad naar een andere wei. (Foto:Stijn Verhulst)

Elf doodgebeten schapen. Deze vondst deed boer Jos Verhulst dinsdagmorgen op de dijk in Bokhoven. 'Een ordinaire misselijke morgen', noemt hij het. Het is de derde keer in korte tijd dat de boer zo'n afschuwelijke vondst doet. Zaterdagochtend vond hij al twintig van zijn schapen die waren doodgebeten in een weiland in Hedikhuizen. En vrijdag verloor hij daar al negen van zijn schapen.

Geschreven door Sandra Kagie

Veertig jaar laat Jos zijn schapen al grazen op de dijk. Maar daar houdt hij nu mee op. Hij brengt de dieren die hij nog heeft meteen in veiligheid, zo laat hij dinsdagochtend weten. "Het is voor boeren niet meer te doen schapen op deze manier te laten grazen", zegt hij.

De boer sloot eerder al uit dat hier sprake is van een gek die de schapen doodt. "Het zijn duidelijk beten. Het is alleen nog de vraag of dit door een hond of een wolf gedaan is. Dat wordt alleen door DNA-onderzoek duidelijk", zo legde hij uit. Dat laatste bevestigde ook Glenn Lelieveld, coördinator Wolvenmeldpunt eerder aan Omroep Brabant.

'Wilde het niet geloven'

Op de dijk in Bokhoven liepen veertig schapen van Jos, daarvan zijn er nu dus elf dood. "Vanochtend werd ik gebeld dat er een dood schaap op de dijk lag", vertelt hij. "Ik wilde het niet geloven. maar nu moet ik het wel geloven."

De andere schapen gaat hij nu dus in veiligheid brengen. Dit bij zijn boerderij aan de andere kant van de Maas, zo legt hij uit.