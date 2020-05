Tien gestolen puppy's van Tiny (71) zijn weer veilig thuis: 'Het is niet te geloven'

Foto: Facebook politie Heusden

De 10 puppy’s die vorige week werden gestolen uit een schuur aan het Kerkeveld in Beers, zijn weer terecht. De politie vond de puppy’s na onderzoek woensdag in een huis in de gemeente Heusden. De hondjes zijn nu weer veilig terug bij hun 71-jarige eigenaar Tiny. “Het is niet te geloven.”

“We werden gisteravond om elf uur gebeld dat we de puppy’s op konden halen”, vertelt Tiny hoorbaar opgelucht. “Ik heb vannacht eindelijk weer kunnen slapen. Ik had nooit verwacht dat ik ze nog terug zou krijgen.”

Moeder bruut vermoord

Bij de diefstal werd een van de twee moeders van de puppy’s ‘op een erg nare manier’ gedood. De andere moederhond heeft zich nu ontfermd over de weesjes. “Ze begon meteen met het likken van de jongen. Haar moederinstinct werkt dus nog.”

De dierenarts komt donderdag langs om de diertjes te controleren, maar ze zien er volgens Tiny goed uit. “Ze zijn netjes. Die mensen wisten wat ze deden. De puppy’s weten bijvoorbeeld nu hoe ze moeten eten en dat was voor de diefstal nog niet zo.”

Verdachte

Dankzij meerdere tips en onderzoek wist de politie de locatie van de dieren op te sporen. Er is een verdachte in beeld. Hoe dat allemaal is gelopen weet Tiny niet, maar dat maakt hem eigenlijk ook niet meer zo veel uit. Ze zijn terug, daar gaat het hem om. “De politie heeft ontzettend goed werk verricht”

