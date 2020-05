Tiny (71) woedend over diefstal puppy's en doden moederhond: 'Dit zijn geen mensen'

Een Jack Russell (foto: Peter Harrison/Flickr).

“Dit zijn geen mensen. Dat je puppy’s weghaalt voor het geld, om ze te kunnen verkopen, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat ze een hond moedwillig doden en dan ook nog op zo’n manier.” De 71-jarige Tiny uit Beers is radeloos. In de afgelopen nacht werden zijn tien puppy’s gestolen en werd één van zijn drie volwassen honden gedood

De dierenliefhebber uit het kerkdorp van Cuijk: “Ik werd wakker van een van mijn honden, omdat hij blafte en losliep. Ik ben naar buiten gegaan en heb de boel afgesloten.” Nietsvermoedend ging hij weer naar bed om enige tijd later, zoals elke ochtend, naar zijn hondjes te gaan om ze te voeren. Hij geloofde zijn ogen niet.

'In zijn flikker gebeten'

De twee nestjes met ieder vijf jonkies waren leeg en verderop in de schuur lag één van de moeders. Dood. Het dier was met grof geweld om het leven gebracht. "Onnodig en op een erg nare manier", aldus de politie. Tiny wil vooral jeugdige lezers de details besparen. “Ik denk dat één van de daders door mijn hond in zijn flikker is gebeten en dat hij toen moet hebben gedacht: 'dat overkomt mij niet een tweede keer'.”

Tiny was enkele jaren geleden met het – op bescheiden schaal – fokken van honden begonnen, onder anderen voor zijn kleinkinderen. “Om ze wat te kunnen geven. Ik heb het altijd als een hobby gezien. Voor het geld hoef ik het niet meer te doen”, aldus de man, die aan het Kerkeveld ook paarden houdt.

“Deze puppy’s, een kruising van een Jack Russell en een Boeren Fox, zijn erg gewild. En bovendien waren ze nog niet gechipt. Dan kun je ze niet meer zo makkelijk verkopen. En ik had het zo goed voor elkaar. Ik had deze week nog tien liter melk gekocht voor die kleintjes en had ook een afspraak gemaakt bij de dierenarts om ze laten chippen, inenten en ontwormen. Die kan ik nu afzeggen.”

'Daders zijn getipt'

“De daders zijn getipt, dat kan niet anders. Nu kun je die beestjes nog verhandelen. Bovendien wisten ze precies waar ze lagen. Ze hebben vanaf de grote weg 150 meter door sloten en een weiland moeten lopen om bij mijn schuur uit te komen. Daar hebben ze verschillende hekken kapot gemaakt om binnen te kunnen komen. Dit is niet te geloven.”

De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die weten waar de pups zijn om bijvoorbeeld verkocht te kunnen worden. Tiny hoopt dat de oproep succes heeft en dat de daders zullen boeten. Hij wil er desnoods graag een handje bij helpen.