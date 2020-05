Celstraffen voor 'Brabants' crystal meth-lab net over de grens

De rechtbank in Antwerpen (foto: Willem-Jan Joachems)

De rechtbank in Antwerpen heeft twee Brabantse mannen veroordeeld voor het maken van crystal meth. Ze runden een lab in Wuustwezel. Het tweetal werkte samen met een groep Zuid-Amerikanen en zou deel uitmaken van een netwerk rond een grote Tilburgse drugsbaron.

De politie kwam de meth-makers in Nederland op het spoor tijdens een lopend onderzoek. Op 7 juni 2019 volgde een inval in de voormalige varkensboerderij in het buitengebied van Wuustwezel, onder Achtmaal. De politie pakte in totaal acht verdachten op.

De twee Brabanders runden het lab volgens de Belgische politie. Het ging om Dennis V. (37) uit Tilburg en Jamal A. (41) Het zijn bekenden in de drugswereld. In het lab zouden ze zeker 460 kilo crystal meth hebben gemaakt. Dat had een waarde van bijna 7 miljoen euro.

Tegen de twee mannen was ieder acht jaar geëist. Dennis V. kreeg zeven jaar en Jamal A. moet zes jaar de cel in.

Zuid-Amerikanen

De federale politie sloeg ook drie Mexicanen en een Argentijn uit Amsterdam in de boeien, net als twee handlangers.

Een van die handlangers kreeg zes jaar, een Belgische klusjesman moet vijf jaar de cel in.

De drie Mexicanen en een Argentijn deden het vieze werk in het lab en moeten vier jaar de gevangenis in. Hun advocaten hielden het er altijd op, dat ze niet wisten wat ze daar deden. 'Schoonmaken' zeiden de advocaten ook donderdag na het uitspreken van de straffen.

De verdachten waren in hun cel gebleven en hoorde niet hoe de rechtbank in Antwerpen de straffen uitsprak.

Drugsbaron

Het Wuustwezelse lab zou het werk zijn geweest van een Tilburger Cees F. die in een villa in Poppel woont. De politie denkt dat hij de grote man is achter ook andere drugslaboratoria.

Tegen F. loopt al zeker vijf jaar een rechercheonderzoek. Volgens insiders bij de politie behoort hij tot de top van de grote drugsbazen in Nederland.

De rechtszaak in Nederland tegen Cees F. moet nog beginnen. In België loopt er ook nog een onderzoek tegen hem over de import van lachgas.

